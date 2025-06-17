Ariadne Díaz reacciona a rumores de infidelidad de Marcus Ornellas tras polémico video

Video ¿José Ron es fan de la relación de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas? El actor le da apasionado beso

Ariadne Díaz respondió a las recientes especulaciones sobre una supuesta infidelidad de su pareja, Marcus Ornellas.

Los cuestionamientos surgieron a raíz de un paparazzo que captó a Marcus "muy atento a otra mujer en un centro comercial".

Ariadne Díaz confesó que ni siquiera había visto la fotografía o video en cuestión. "Ni lo he visto, así te la pongo", expresó la actriz, añadiendo que ella y Marcus no están pendientes de buscar o ver este tipo de rumores.

Díaz enfatizó que están dedicados a su trabajo y que están acostumbrados a que "nos inventan chismes y que todo", restándole importancia a la situación.

El video de Marcus Ornellas que provocó la polémica

El rumor de una infidelidad de Marcus Ornellas después de que un video, publicado en el canal de YouTube Kadri Paparazzi, en el que el actor aparentemente voltea a ver a una mujer que camina en un centro comercial.

En las imágenes, al actor no se le ve tener ninguna interacción con la joven.

Ariadne Díaz besó a su ex, José Ron, apasionadamente

Hace siete meses, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas también estuvieron en polémica después de que la actriz dio un apasionado beso a su ex, José Ron, en el escenario, durante la presentación de la telenovela 'Papás por conveniencia'.