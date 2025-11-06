Mamá de Fátima Bosch revela que su “corazón ardía de coraje” ante insultos de Nawat Itsaragrisil a su hija

Video La reacción del directivo de Miss Universe tras alegar que no llamó “tonta” a Fátima Bosch: "Mentiras"

Mamá de Fátima Bosch reveló que su “corazón ardía de coraje” el día en que Nawat Itsaragrisil insultó a su hija en una reunión preliminar a la ceremonia de imposición de bandas oficiales en Miss Universe. Según la representante de México, el director del certamen de belleza en Tailandia, la llamó “tonta”.

En medio de la polémica, Vanessa Fernández Balboa rompió el silencio en su cuenta de Instagram, donde fijó su postura sobre el incidente en Miss Universe Tailandia.

PUBLICIDAD

“Hoy mi corazón no me cabe en el pecho. Porque vi a mi hija defenderse, no con violencia, sino con dignidad; frente a alguien que intentó humillarla. Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría. Esa voz firme, esa mirada que no baja la cabeza, ese valor que nace de saberse valiosa”, escribió.

“Porque no hay nada más poderoso que una mujer que se respeta, que pone límites y que no permite que nadie la haga dudar de su valor o sentirse menos. Ella no solo se defendió a sí misma: defendió su esencia, su historia, y todo lo que le hemos enseñado con amor. Y mientras mi corazón ardía en coraje e impotencia de ver lo que le hacían, la veía, pensé: ‘valió la pena cada palabra, cada consejo, cada vez que le recordamos quién era’”, agregó.

El contundente mensaje de la mamá de Fátima Bosch ante polémica. Imagen Vanessa Fernández Balboa / Instagram



La mamá de Fátima Bosch cerró su mensaje con amorosas palabras para su hija, a quien describió como “un mujerón”.

“Hoy no solo la aplaudo, la admiro. Porque mi hija no se dejó humillar… y eso la hace grande. Es mi hija, y es un MUJERON. Te adoro Fátima de la Luz”, sentenció.

Directivo de Miss Universe Tailandia niega haberle dicho “tonta” a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, negó haber insultado a Fátima Bosch, Miss Universe México, como ella acusó y pese a la existencia de un video que muestra el momento.

“No dije ‘dumb head’ (tonta). Ni siquiera por un segundo. Por favor, compruébenlo de nuevo en nuestro Facebook, ‘Miss Universe Thailand’”, declaró ante la prensa.

PUBLICIDAD

“Dije ‘damn it’ (maldita sea)”, explicó. “Si ella cree y escucha: ‘El director nacional es un damn head (tonto) para ti o para la reina’, lo olvidé. Pero, dije ‘damage’ (daño) no ‘dumb head’ (tonto), ¿okey?”, insistió.

Además, declaró que sintió “miedo” de Fátima Bosch en medio de su discusión y reveló que fue esa la razón por la que decidió llamar a seguridad.

“Luego México se levantó para hablar de nuevo. Pero no entendí bien lo que dijo porque estaba muy lejos de mí. Y entonces dije: ¿podrías por favor detenerte en este momento? Ya te pregunté y ya me diste una respuesta. Ahora estoy hablando con otras personas’”, relató.