Fátima Bosch

Directivo de Miss Universe Tailandia afirma que no llamó “tonta” a Fátima Bosch: explica qué le dijo

Director de Miss Universe Tailandia negó que haya llamado "tonta" a Miss México, como ella acusó. Él aclaró qué fue lo que supuestamente le dijo

Por:Dayana Alvino
Video Escándalo en Miss Universe: toman acciones contra director tras ofender a mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, negó haber insultado a Fátima Bosch, Miss Universe México, como ella acusó y pese a la existencia de un video que muestra el momento.

Tras la controversia que causó la discusión entre la tabasqueña y el empresario, este aseguró frente a la prensa que no la ofendió.

“No dije ‘dumb head’ [tonta]. Ni siquiera por un segundo. Por favor, compruébenlo de nuevo en nuestro Facebook, ‘Miss Universe Thailand’”, declaró.

Itsaragrisil aclaró qué fue lo que, según él, en realidad enunció en ese tenso instante: “Dije ‘damn it’ [maldita sea]”.

“Si ella cree y escucha: ‘El director nacional es un damn head [tonto] para ti o para la reina’, lo olvidé. Pero, dije ‘damage’ [daño] no ‘dumb head’ [tonto], ¿okey?”, concluyó.

Tras el altercado, Fátima brindó su primera declaración ante medios: “Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización”.

“Y creo que no es justo porque estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser amable. Él simplemente me atacó y me dijo que me callara y muchas cosas”, argumentó.

Debido a su accionar, Itsaragrisil fue sancionado por Raúl Rocha, copropietario de Miss Universe, quien redujo su participación en el certamen.

Nawat Itsaragrisil se disculpó

En medio de la polémica que ocasionó el enfrentamiento con Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil pidió perdón públicamente.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes que estaban en la sala”, externó en un ‘live’ de TikTok.

No obstante, posteriormente, aseveró que si pidió que seguridad sacara a la mexicana del salón en el que se encontraban, después de su pelea, fue porque temió por su integridad: “Tuve miedo”.

