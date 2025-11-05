Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil dice que sintió “miedo” de Fátima Bosch: él explica por qué llamó a seguridad ante altercado

Director de Miss Universe Tailandia compartió su versión de los hechos tras polémica discusión con la representante de Miss México.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Escándalo en Miss Universe: toman acciones contra director tras ofender a mexicana Fátima Bosch

El director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, reveló haber sentido “miedo” en medio de su discusión con Fátima Bosch, representante de Miss México a la que llamó "tonta" y "cabeza hueca".

El empresario explicó durante su transmisión en vivo de Instagram que la razón por la que decidió llamar a seguridad en medio del altercado con Bosch fue porque comenzó a sentirse “incómodo”, sobre todo, porque la participante se levantó de su asiento.

“Luego México se levanto para hablar de nuevo. Pero no entendí bien lo que dijo porque estaba muy lejos de mí. Y entonces dije: ¿podrías por favor detenerte en este momento? Ya te pregunté y ya me diste una respuesta. Ahora estoy hablando con otras personas’”, relató el hombre el 4 de noviembre, según declaraciones rescatadas por Latin Times y El Diario NY.

“Ella no se detiene. Ella habla más y más, y entonces la situación se atora un poco (…) Ella se movió sola, por eso llamé a seguridad. Llamé a seguridad, no ordené seguridad hacia ella (…) Seguridad nunca se movió hacia la delegada, ni un solo paso. Pero quería asegurarme de que si pasaba algo, me podían ayudar. Así que no me sentí cómodo y tuve miedo”, detalló.

Nawat Itsaragrisil rompe en llanto

Ante la polémica, Nawat Itsaragrisil se disculpó públicamente en el mismo video, aunque en ningún momento mencionó a Fátima Bosch.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes que estaban en la sala”, declaró.

Este 5 de noviembre, el director de Miss Universe Tailandia rompió en llanto ante lo sucedido con Fátima Bosch, atribuyendo su reacción a días “de mucha presión”.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás... A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, expresó con voz entrecortada.

“Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento”, sentenció frente a todas las representantes internacionales.

