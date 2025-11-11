Angélica María manda emotivo mensaje a Angélica Vale en medio de su divorcio: esto le augura

Video Angélica María cuestionó a Angélica Vale y a su marido sobre su relación antes del divorcio: esto pasó

Angélica María le mandó un emotivo mensaje a su hija Angélica Vale luego de que ella confirmara, entre lágrimas, su divorcio de Otto Padrón.

A través de un video compartido por el presentador Javier Ceriani, la primera actriz no tuvo más que buenos deseos para su hija, quien este 11 de noviembre está celebrando su cumpleaños número 50.

PUBLICIDAD

“A ti mi bebita hermosa, mi niña divina, mi orgullo, mi razón de vivir. A ti te deseo, Angélica Vale, toda la felicidad del mundo en tus 50 años”, expresó.

Con una sonrisa en su rostro y sin mencionar el reciente divorcio de su hija, Angélica María le aseguró Angélica Vale que estaba por comenzar una nueva etapa de vida “maravillosa”.

“Sé que vas a ser muy feliz… Primero porque comienzas una nueva etapa en tu vida maravillosa… Te mereces lo mejor del mundo por ser el gran ser humano que eres, el ser humano divino que eres. Te amo, mi amor. Felicidades”, sentenció la actriz, dejando entrever que su hija cuenta con todo su apoyo siempre.

Angélica Vale anuncia su divorcio

Angélica Vale confirmó su divorcio de Otto Padrón el 10 de noviembre durante su programa de radio ‘La Vale Show’.

Durante la emisión, la estrella de telenovelas como ‘Soñadoras’ y ‘Amigas y Rivales’ reconoció que la solicitud de divorcio la tomó por sorpresa, pues no esperaba que ésta llegara días antes de celebrar su cumpleaños. Sin embargo, resaltó que la ruptura con el padre de sus hijos había sido en común acuerdo.

“Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo desafortunadamente se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 año”, dijo en su comunicado.