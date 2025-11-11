Angélica Vale

Angélica Vale llora por su divorcio: su hija falta a la escuela para acompañarla en este duro momento

Por:Dayana Alvino
Video Angélica Vale rompe en llanto ante demanda de divorcio de su marido: se enteró "cenando con él"

Angélica Vale vivió un emotivo momento esta mañana, en su cumpleaños número 50, frente a su hija, Angélica Masiel.

Durante la transmisión de su programa radial, ‘La Vale Show’, iniciaron celebrando a la presentadora por su ‘vuelta al sol’.

Ahí, además de sus colaboradores, estaba presente su primogénita, de 14 años, quien ya sabe que salió públicamente la noticia de la separación de sus papás.

“Hoy es el día, sí, lo es. Ya estoy vieja”, comentó la cantante tras recalcar que sus compañeros la estaban “festejando re-lindo”.

Angélica Vale menciona su divorcio frente a su hija

En su mensaje para la audiencia en esta fecha especial, Angélica Vale no dejó de lado el complejo momento personal que está atravesando.

“La verdad es que estoy muy contenta, estoy empezando un día, como lo dije ayer, una nueva etapa, un nuevo año, con mucho amor”, dijo.

“Tratando de salir adelante, como debe de ser, como todas las mujeres luchonas que están allá afuera escuchándome, que han pasado por un divorcio, el mío tantito más complicado, ¿verdad?, porque pues público, pero aquí andamos, con toda la buena onda del universo”, agregó.

Aunque la tenía a un lado, Angélica Masiel no mostró una reacción evidente ante las palabras de su mamá y continuó viendo su tablet.

A sus colegas, la reconocida imitadora les explicó que si la adolescente faltó a las clases matutinas fue porque en ellas “tiene puro 10”.

“Ella se quiere quedar un ratito conmigo y yo quiero estar con ella porque andamos chipiles las dos, le voy a dar chance de que se quede un ratito”, contó.

Tal y como era su deseo, en la emisión también la estuvieron acompañando su madre, Angélica María, y su hijo menor, Daniel Nicolás.

Angélica Vale llora otra vez

En un instante tan particular, Angélica Vale se conmovió hasta las lágrimas, otra vez. En esta ocasión, debido al apoyo y cariño que ha estado recibiendo.

“Es que me da mucha emoción verlos a todos aquí”, admitió, “gracias, sobre todo al público, que me da su apoyo, confianza y por eso voy a seguir siempre entreteniéndolos”.

Relacionados:
Angélica ValeDivorcios de FamososFamososLatin GRAMMY

