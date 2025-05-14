Maite Perroni

Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"

La cantante lamentó el distanciamiento entre sus compañeros de RBD. Además, Dulce María envió un mensaje a los seguidores de la agrupación.

Dulce María se pronunció sobre el distanciamiento entre los integrantes de RBD. Apenas en febrero pasado, Maite Perroni confirmó que tuvieron una ruptura.

"Sí es muy triste, realmente sí es algo triste, pero yo creo que no se puede reducir toda la historia a estos últimos años", dijo para el programa Hoy este 14 de mayo.

La cantante de 39 años considera que la agrupación "le debe" mucho a sus seguidores. "Yo creo que es una historia de hace muchos, muchos años y algo que la generación que creció con nosotros, hablo personalmente, les debemos muchísimo, estamos, yo siempre estare infinitamente agradecida".

En febrero pasado, Maite Perroni admitió un distanciamiento con Anahí y Dulce María: “Pues, ¿qué te puedo yo decir? Creo que pensamos diferente y adultamente tomamos nuestras decisiones, y así es”, señaló para Sale el Sol.

Maite afirmó en ese momento que por esta razón veía lejana la posibilidad de otra reunión de RBD.

“No sé la verdad, es que por lo pronto no hay ningún plan, y no, no sé de qué forma podría darse algo así, pero bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así”, declaró.

¿Cuándo comenzó el distanciamiento entre los RBD?

El distanciamiento entre algunas integrantes de RBD, como Maite Perroni, Anahí y Dulce María, se hizo notorio en mayo de 2024. Esto quedó evidenciado cuando ninguno de los RBD felicitó a Anahí en su cumpleaños.

En diciembre del mismo año fue Dulce María la que cumplió años y solo fue felicitada por Anahí. Poco tiempo después se dejaron ver juntas en una foto, evidenciando que ellas sí mantienen una amistad.

Las diferencias que surgieron entre ellos, según contó Dulce María a Sale el Sol, sucedió en medio de la demanda millonaria que presentaron en contra de su exmánager, Guillermo Rosas. Sin embargo, no dio detalles.


