Maite Perroni responde a críticas por su aumento de peso: “No me has visto cuando pesaba 94 kilos”
La exintegrante de RBD respondió contundente a quienes la critican por su aspecto físico. Maite Perroni declaró de manera sarcástica que llegó a pesar 207 libras.
Maite Perroni respondió tajante a quienes la critican por su aumento de peso. La exintegrante de RBD rompió el silencio a través de un video que compartió en Instagram, donde declaró que antes de llegar a las 158 libras, su peso era de 207 libras.
“Hola, soy Maite Perroni. Peso 72 kilos (158 libras) y eso que no me has visto cuando pesaba 94 (207 libras). Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente, están pasando cosas que sí son importantes”, expresó el 20 de noviembre.
La actriz de ‘Oscuro Deseo’ aseguró que, aunque las críticas y los juicios sobre su aspecto físico la tienen sin cuidado, le resultó importante alzar la voz y exponer la violencia digital que vive en la actualidad.
“La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, dijo.
“Naturalmente, no estoy pensando en esto, pero esta situación me hizo ver que hay tres posibilidades. Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme supermal por toda la violencia digital. La segunda es... no decir nada y no hacer nada para no hacer este tema más grande. Y tres, abrir una conversación, una conversación que va más allá de mí”, subrayó.
Maite Perroni señaló que si bien los estereotipos que enfrentan, en su mayoría, las mujeres, generan presión, la realidad está en “abrazar” los procesos y que “cada cuerpo tiene una historia diferente qué contar”.
“Aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula. Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad. Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente. Nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadoras, suficientemente flacas. Como si de eso dependiera nuestro valor”, declaró.
“Nuestro verdadero poder está en poder aceptar cada una de las etapas de la vida, está en poder abrazar nuestros procesos con amor. Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo tiene una historia que contar. Y no somos perfectos. Vamos cambiando y vamos envejeciendo. Y yo por eso hoy decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que eso conlleva”, insistió.
La intérprete, de 42 años, cerró la conversación haciendo un llamado a quienes, como ella, han sido criticados por su aspecto físico.
“ Nunca permitan que la opinión de los demás defina su valor. Mientras tanto, yo seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas sobre mí que no me pertenecen, descubriendo mis propios tiempos, aceptando mis cambios, abrazando mis procesos, viviendo mi vida con mucho amor y agradecimiento”, sentenció.
El cuerpo de Maite Perroni cambió tras convertirse en mamá
En 2023, Maite Perroni se refirió por primera vez a su aumento de peso. La estrella de telenovelas dijo ante Michelle Galván, en Primer Impacto, que sus “kilos de más” eran "etapas" de las que había que "aprender" y "aceptar".
“ Tengo muchos kilos y qué importa. Al final es abrazarnos, aceptamos cómo somos, con nuestros procesos y en nuestros momentos, qué mejor que dar vida. Da igual si te ves más cachetona o menos cachetona, con más o con menos, en la vida pasamos por distintas etapas y creo que tenemos que aprender a abrazar y a aceptar cómo somos”, dijo.
“Vivimos en un mundo lleno de tantos estereotipos que de pronto tenemos que seguir… Tuve un proceso personal de retomar, de cuidarme, de estar cómoda conmigo misma, pero al mismo tiempo disfrutando mucho, si hay lonja o no hay, si hay papada o no, qué más da, es lo menos importante”, aseveró.
Maite Perroni y su esposo, el productor Andrés Tovar, se convirtieron en padres en mayo de 2023 con el nacimiento de Lía, su única hija. Desde entonces, la cantante ha sido sincera sobre los cambios propios de la maternidad y ha hecho frente a los comentarios negativos sobre su figura.