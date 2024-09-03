Maite Perroni

¿Un hermanito? Maite Perroni ventila promesa que le hizo a su hija Lía

La actriz y cantante habló como pocas veces de sus planes en la maternidad. La esposa del productor Andrés Tovar se convirtió en mamá en mayo de 2023.

Video Así se ve Lía, la hija de Maite Perroni, a punto de cumplir un año: este fue su bautizo

A poco más de un año del nacimiento de su hija Lía, Maite Perroni ventiló la promesa que le hizo a la pequeña en conjunto con el productor Andrés Tovar.

La actriz confesó que su compromiso como mamá no solo implica llenar a su hija de amor, sino también estar a su lado en todas las etapas de su crecimiento.

Por esta razón es que tanto ella como el productor le prometieron a Lía “ser papás presentes y estar realmente involucrados en su proceso de vida”, según contó a la revista ‘Quién’ en una nota publicada este 3 de septiembre.

Sobre el impacto que la maternidad ha tenido su vida, Maite Perroni reveló que ha aprendido a no vivir a un ritmo tan acelerado. Incluso, reconoció que el nacimiento de Lía le ha permitido buscar que cada decisión que toma deje una huella positiva en su hija.

“Empezando por lo básico, por el día a día, por su alimentación, por su descanso, por su interacción con el mundo exterior, por las actividades que provoco para ella, porque pueda ser una niña que reciba todo ese amor y toda esa contención y, al mismo tiempo, la posibilidad de explorar el mundo, pero en un espacio seguro”, explicó.

“Son muchas cosas, empiezas a pensar en todo. Recetas, cocina, qué come, cómo puede disfrutar un chocolate un día, pero que en su día a día esté llena de nutrientes y cosas que le den vida, que le hagan bien. Cuando tienes un hijo, empiezas a priorizar que ‘lo fundamental’, que ‘lo básico’ exista; que sus necesidades sean cumplidas de la mejor manera”, subrayó.

¿Un hermanito para Lía? Maite Perroni no descarta ser mamá de nuevo

Por otro lado, Maite Perroni reconoció que, aunque no descarta la posibilidad de sumar un nuevo integrante a su familia, tampoco tiene prisa en hacerlo.

“La verdad es que no tengo como una regla, yo estoy totalmente abierta a que nuestra familia crezca y ya será lo que Dios quiera, cuando sea, si es así y sino también está bien”, declaró a 'Hoy Día' este 3 de septiembre.

A mediados de julio, la periodista Mandy Fridmann reportó que la integrante de RBD estaría embarazada nuevamente. Sin embargo, esta noticia fue desmentida casi de inmediato por el esposo de Maite Perroni.

"No es cierto, no estamos embarazados, en cuanto sea así pues se los contamos, pero por ahora no", dijo a 'Ventaneando' el 19 de julio.

Video ¿Qué significa el nombre de la bebé de Maite Perroni, Lía?
