Maite Perroni

¿Maite Perroni está embarazada? Su esposo rompe el silencio

Andrés Tovar terminó con los rumores y especulaciones sobre el supuesto embarazo de Maite Perroni. El productor desea que su primogénita Lía crezca "acompañada".

Por:
Ashbya Meré.
Video Así se ve Lía, la hija de Maite Perroni, a punto de cumplir un año: este fue su bautizo

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, rompió el silencio para aclarar si están esperando a su segundo hijo, como se ha especulado desde hace unos días.

Fue el 16 de julio cuando comenzó a rondar el rumor en redes sociales sobre el presunto segundo embarazo de la integrante de RBD, pues la periodista Mandy Fridmann así lo reportó en sus historias de Instagram.

Mandy Fridmann habría confirmado segundo embarazo de Maite Perroni.
Imagen Mandy Fridmann/Instagram

¿Maite Perroni está embarazada?

Andrés Tovar enfrentó los cuestionamientos del programa 'Ventaneando' y aclaró si junto a su esposa están esperando su segundo hijo, a poco más de un año de haber debutado como padres con el nacimiento de Lía.

"No es cierto, no estamos embarazados, en cuanto sea así pues se los contamos, pero por ahora no", dijo al programa mexicano.

Aunque por ahora siguen siendo una familia de tres, el productor no descarta, en un futuro, darle un hermanito a su primogénita.

" Nos gustaría que Lía crezca por supuesto acompañada, crecer la familia. Estamos felices con ella, por supuesto que sí, pero estamos también dejando que Dios y que la vida haga lo suyo", compartió.

Dejó claro que Maite no está embarazada ni están buscando otro hijo por ahora.

"No estamos en ningún tipo de procedimiento, ni mucho menos, simplemente tenemos nuestra vida y ojalá sea así, que sea lo que Dios quiera", sentenció en entrevista con el show.

Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron el 16 de mayo de 2023 que su hija Lía había nacido. La pareja se casó en octubre de 2022.

Maite Perroni, Andrés Tovar y su hija Lía.
Imagen Andrés Tovar/Instagram
