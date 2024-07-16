Maite Perroni

Maite Perroni estaría esperando a su segundo hijo: aseguran que está embarazada

La integrante de RBD estaría esperando a su segundo hijo con Andrés Tovar. Apenas en mayo de 2023, la actriz le dio la bienvenida a Lía, su primera hija con el productor de televisión.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Elizabeth González.
Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar estarían esperando a su segundo hijo a poco más de un año de debutar como papás con el nacimiento de Lía, su primera hija.

Este 16 de julio, la periodista Mandy Fridmann reportó en sus historias de Instagram “un bebé en camino”, recalcando que “¡esa sí es una noticia para alzar la voz!”.

Aunque la comunicadora no dio más detalles, durante una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, aseguró que se trataba de la integrante de RBD luego de que le preguntaran si: “Perroni está embarazada”.

“Sí”, habría confirmado en repetidas ocasiones moviendo su cabeza de arriba hacia abajo en una publicación que acompañó del tema ‘Loca’, interpretado precisamente por Maite Perroni.

Mandy Fridmann habría confirmado segundo embarazo de Maite Perroni.
Mandy Fridmann habría confirmado segundo embarazo de Maite Perroni.
Imagen Mandy Fridmann / Instagram

Hasta el momento, ni Maite Perroni ni su esposo Andrés Tovar han confirmado o negado la información.

Maite Perroni quería agrandar su familia con Andrés Tovar

Poco antes del nacimiento de su hija Lía, Maite Perroni confesó sus planes en la maternidad, dejando al descubierto la posibilidad de hacer crecer su familia.

“Me encantaría, vamos a ver qué dice la vida… ya nos sorprenderá el destino, ojalá que sí”, declaró la intérprete de 40 años al reportero Edén Dorantes el 29 de enero.

Maite Perroni sufrió preeclampsia en su embarazo

Maite Perroni y Andrés Tovar se convirtieron en papás el 16 de mayo. La protagonista de Rebelde (telenovela que puedes ver en ViX) y el productor de televisión le dieron la bienvenida a su hija Lía en Estados Unidos.

El embarazo de la RBD se gestó en total hermetismo, siendo casi en la recta final cuando la intérprete comenzó a compartir fotografías. Sin embargo, fue en mayo de 2024 cuando reveló que sufrió preeclampsia.

“Al final de mi embarazo tuve preeclampsia y fue un momento muy delicado. Gracias a Dios todo terminó bien. Debido a la preeclampsia, tuve que hacerme una cesárea, ya que mi presión arterial ya estaba muy alta y un parto natural era riesgoso. Inevitablemente me hizo subir mucho de peso, generando un riesgo durante el parto”, contó a la revista ‘Panorama’ de El Heraldo de México.

Maite Perroni

