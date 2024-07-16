Maite Perroni estaría esperando a su segundo hijo: aseguran que está embarazada

Video Así se ve Lía, la hija de Maite Perroni, a punto de cumplir un año: este fue su bautizo

Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar estarían esperando a su segundo hijo a poco más de un año de debutar como papás con el nacimiento de Lía, su primera hija.

Este 16 de julio, la periodista Mandy Fridmann reportó en sus historias de Instagram “un bebé en camino”, recalcando que “¡esa sí es una noticia para alzar la voz!”.

Aunque la comunicadora no dio más detalles, durante una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, aseguró que se trataba de la integrante de RBD luego de que le preguntaran si: “Perroni está embarazada”.

“Sí”, habría confirmado en repetidas ocasiones moviendo su cabeza de arriba hacia abajo en una publicación que acompañó del tema ‘Loca’, interpretado precisamente por Maite Perroni.

Mandy Fridmann habría confirmado segundo embarazo de Maite Perroni. Imagen Mandy Fridmann / Instagram



Hasta el momento, ni Maite Perroni ni su esposo Andrés Tovar han confirmado o negado la información.

Maite Perroni quería agrandar su familia con Andrés Tovar

Poco antes del nacimiento de su hija Lía, Maite Perroni confesó sus planes en la maternidad, dejando al descubierto la posibilidad de hacer crecer su familia.

“Me encantaría, vamos a ver qué dice la vida… ya nos sorprenderá el destino, ojalá que sí”, declaró la intérprete de 40 años al reportero Edén Dorantes el 29 de enero.

Maite Perroni sufrió preeclampsia en su embarazo

Maite Perroni y Andrés Tovar se convirtieron en papás el 16 de mayo. La protagonista de Rebelde (telenovela que puedes ver en ViX) y el productor de televisión le dieron la bienvenida a su hija Lía en Estados Unidos.

El embarazo de la RBD se gestó en total hermetismo, siendo casi en la recta final cuando la intérprete comenzó a compartir fotografías. Sin embargo, fue en mayo de 2024 cuando reveló que sufrió preeclampsia.