Famosos Robert Duvall, actor de 'The Godfather', muere: las películas que lo llevaron a la fama El actor ganador del Oscar falleció a los 95 años el domingo. Robert Duvall fue un intérprete versátil que dio vida a clásicos personajes del cine. Así fue su trayectoria.

Robert Duvall, actor de ‘The Godfather’, murió el domingo 15 de febrero a los 95 años dejando una importante trayectoria en el cine con memorables personajes.

Comenzando con su debut cinematográfico en 1962 como Boo Radley, el vecino recluido en 'To Kill a Mockingbird', Duvall creó una galería de interpretaciones inolvidables. Le valieron siete nominaciones al Premio de la Academia y el premio al mejor actor por 'Tender Mercies', que se estrenó en 1983. También ganó cuatro Globos de Oro, incluido uno por interpretar al filosófico jefe de una conducción de ganado en la miniserie de 1989 'Lonesome Dove', un papel que a menudo citaba como su favorito.

En 2005, Duvall recibió la Medalla Nacional de las Artes.

Llevaba actuando unos 20 años cuando 'The Godfather', estrenada en 1972, lo consolidó como uno de los intérpretes más solicitados de Hollywood. Había hecho una película anterior, 'The Rain People', con Francis Coppola, y el director lo eligió para interpretar a Tom Hagen en la épica mafiosa que contó, entre otros, con Al Pacino y Marlon Brando. Duvall era un maestro de la sutileza como un irlandés entre italianos, rara vez en el centro de una escena, pero a menudo escuchando y aconsejando en segundo plano, un hilo irremplazable a través de la saga de la familia criminal Corleone.

Coppola comentó una vez sobre Duvall: “Los actores encajan en el personaje en distintos momentos: la primera semana, la tercera semana. Bobby está listo después de una o dos tomas”.

Fue nominado al Oscar como actor de reparto por 'The Godfather' y 'Apocalypse Now', pero una disputa por dinero lo llevó a rechazar la tercera épica de 'The Godfather', una pérdida profundamente sentida por críticos, fans y colegas de 'The Godfather'. Duvall se quejó públicamente de que le ofrecían menos dinero que a sus coprotagonistas.

Compañeros actores se maravillaban de la meticulosa investigación y planificación de Duvall, y de su energía contenida. Michael Caine, quien coprotagonizó con él 'Secondhand Lions' en 2003, dijo una vez a The Associated Press: “Antes de una gran escena, Bobby simplemente se sienta ahí, absolutamente en silencio; sabes cuándo no hablarle”.

Duvall ganó un Oscar en 1984 por su papel protagónico como el atribulado cantante y compositor Mac Sledge en 'Tender Mercies', un premio que aceptó vestido con un esmoquin vaquero y corbata western. En 1998, fue nominado a mejor actor por 'The Apostle', un drama sobre un evangelista sureño descarriado que él escribió, dirigió, protagonizó, produjo y financió en gran parte. Con su minuciosidad habitual, visitó decenas de iglesias rurales y pasó 12 años escribiendo el guion e intentando que se realizara.

Entre otros papeles notables: el líder de una banda de forajidos que es emboscado por John Wayne en 'True Grit'; Jesse James en 'The Great Northfield Minnesota Raid'; el piadoso y acosado Frank Burns en 'M-A-S-H'; el verdugo televisivo en 'Network'; el Dr. Watson en 'The Seven-Per-Cent Solution'; y el padre sádico en “The Great Santini'.

“Cuando estaba haciendo ‘Colors’ en 1988 con Sean Penn, alguien me preguntó cómo lo hago todos estos años, mantenerlo fresco. Bueno, si no te exiges demasiado, tienes algunos pasatiempos, puedes hacerlo y seguir hambriento incluso si en realidad no tienes hambre”, dijo Duvall a The Associated Press en 1990.

Ya en sus mediados de la década de 1980, recibió una nominación al Oscar de reparto como el personaje del título del estreno de 2014 'The Judge', en la que se le acusa de causar una muerte en un accidente de atropello y fuga. Películas más recientes incluyeron 'Widows' y '12 Mighty Orphans'.

Robert Selden Duvall creció en las ciudades navales de Annapolis y el área de San Diego, donde nació en 1931. Pasó tiempo en otras ciudades a medida que su padre, que llegó a ser almirante, era asignado a diversas funciones.

La experiencia del niño ayudó en su profesión adulta, ya que aprendió los matices del habla regional y observó la psique de los militares, a quienes retrató en varias películas.

Duvall era bailarín de tango desde que vio el musical 'Tango Argentina' en la década de 1980 y visitó Argentina decenas de veces para estudiar el baile y la cultura. El resultado fue el estreno de 2003 sobre un sicario con pasión por el tango.