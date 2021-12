La mamá de Juice WRLD compartió una carta a dos años de su muerte: hubiera cumplido 23 años

El 8 de diciembre del 2019, el rapero Juice WRLD falleció a causa de una convulsión provocada por una sobredosis accidental en el aeropuerto Midway de Chicago. Tan solo una semana atrás, había cumplido 21 años.

El 2 de diciembre del 2021, la madre de Juice WRLD, Carmela Wallace, compartió una carta para su hijo en el que sería su cumpleaños número 23.

“Cuando naciste hace 23 años, nunca pensé que no estarías aquí hoy celebrando tu cumpleaños. Aunque han pasado casi dos años desde que te fuiste, todavía pienso en ti todos los días y perderte ha cambiado mi vida para siempre. Me alegro de que siempre nos aseguráramos de despedirnos cuando nos dejamos porque no sabíamos cuándo nos volveríamos a ver ".

Su mamá recuerda su amor por la música

En la carta, Carmela recordó el noveno cumpleaños de su hijo, cuando intentó sorprenderlo con un reproductor MP3 pero el niño terminó por encontrar su regalo antes de tiempo.

“Cuando lo encontró, estaba demasiado emocionado como para ocultar el hecho de que lo encontró y procedió a compartir conmigo cuánto deseaba un reproductor de MP3 blanco para su cumpleaños”

"Tú y yo hubiéramos recordado los cumpleaños anteriores y estoy segura de que nos hubiéramos reído una vez más sobre el reproductor de mp3"



La madre del rapero prometió continuar con el impacto del arte de su hijo y le cuenta como algunos de sus fans se acercan a ella para compartirle cómo la música de Juice WRLD los ayudó a superar la depresión y la ansiedad.

“Prometo continuar con tu mensaje de sanación y utilizar Live Free 999 como una vía para normalizar la conversación sobre la salud mental y la dependencia de sustancias y ayudar a quienes sufren en silencio”

“Feliz cumpleaños número 23 Jarad, te quiero mucho. Estoy agradecida por el tiempo que tuvimos y apreciaré por siempre cada momento que compartimos”

Juice WRLD y sus canciones póstumas

El 12 de noviembre del 2021, se lanzó en sencillo 'Already Dead', el cual estará incluido en 'Fighting Demons', el segundo álbum póstumo el cual estará a la venta y disponible en las plataformas digitales a partir del 10 de diciembre del 2021.

Carmela Wallace y el sello discográfico Grade A, explicaron en el tráiler de 'Fighting Demons', que el nuevo álbum estaba destinado a conmemorar el cumpleaños 23 del artista.

"Alentamos a todos los que luchan con la adicción y las enfermedades mentales a que nunca se rindan", comentaron en el avance del nuevo material.

La fundación de Juice WRLD

El 22 de abril del 2020, Carmela Wallace anunció la creación de la fundación Live Free 999, en honor a su hijo Jarad 'Juice WRLD' Higgins.

El nombre de esta organización está inspirado en una chamarra del rapero, en donde pintó la frase 'Live Free' en la espalda.

En honor a la misión del músico, la organización se centrará en normalizar la conversación acerca de las adicciones, la ansiedad y la depresión en comunidades desprotegidas.

“Nuestra misión es apoyar programas que brinden medidas preventivas y vías positivas para abordar los desafíos de salud mental y la dependencia de sustancias”

“A través de subvenciones financieras y asociaciones, Live Free 999 apoyará a las organizaciones que brindan tratamientos de salud mental positivos y alternativas al uso de drogas”, explica la organización en su página oficial.