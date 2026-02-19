Nadia Ferreira y sus 7 espectaculares looks en Premio Lo nuestro 2026: su pancita fue protagonista
Nadia Ferreira cautivó con su pancita de embarazo en Premio Lo Nuestro 2026. ¿Cuál de sus vestidos te gustó más?
Nadia Ferreira fue una de las presentadoras principales de Premio Lo Nuestro 2026 y lució espectacular con sus siete vestidos.
La alfombra magenta
Por primera vez, Nadia desfiló sin la compañía de Marc Anthony, pues él se preparaba para la apertura del show. La modelo paraguaya llegó con un vestido largo de lentejuelas y flequillo que resaltaba su pancita de embarazo.
Su maquillaje era natural y el cabello lo usó recogido.
Nadia Ferreira en el show
El primer vestido que usó Nadia en la premiación fue un elegante strapless negro con guantes.
Para este look utilizó el cabello suelto ondulado.
El segundo atuendo fue de color verde satinado de manga larga y pedrería.
Para el tercer vestido de la premiación, Nadia eligió un look suelto gris con hojas plasmadas en pedrería.
Otro vestido verde también fue parte del armario que Nadia armó para la entrega número 38 de Premio Lo Nuestro. Este diseño tenía un escote pronunciado en 'V' con un cintillo que remarcaba su pancita de embarazo.
Casi al final del show, la esposa de Marc Anthony se dejó ver con un atuendo azul cielo que tenía un corte asimétrico en los hombros.
El vestido extra
Al finalizar la premiación, Nadia estuvo como invitada en la transmisión de YouTube Premio Lo Nuestro Backstage, en donde utilizó un vestido dorado.
Nadia Ferreira lució espectacular con los siete vestidos que dejaron al descubierto cuánto ha crecido su pancita de embarazo. ¿Cuál te gustó más?