Nadia Ferreira Nadia Ferreira y sus 7 espectaculares looks en Premio Lo nuestro 2026: su pancita fue protagonista Nadia Ferreira cautivó con su pancita de embarazo en Premio Lo Nuestro 2026. ¿Cuál de sus vestidos te gustó más?



No te pierdas todos los detalles de Premio Lo Nuestro aquí.



Video Nadia Ferreira deja ver su baby bump, ¿cuántos meses de embarazo tiene?

Nadia Ferreira fue una de las presentadoras principales de Premio Lo Nuestro 2026 y lució espectacular con sus siete vestidos.

La alfombra magenta

PUBLICIDAD

Por primera vez, Nadia desfiló sin la compañía de Marc Anthony, pues él se preparaba para la apertura del show. La modelo paraguaya llegó con un vestido largo de lentejuelas y flequillo que resaltaba su pancita de embarazo.

Su maquillaje era natural y el cabello lo usó recogido.

Nadia Ferreira en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026. Imagen Mezcalent

Nadia Ferreira en el show

El primer vestido que usó Nadia en la premiación fue un elegante strapless negro con guantes.

Para este look utilizó el cabello suelto ondulado.

Con este look Nadia Ferreira abrió el gran evento. Imagen Univision



El segundo atuendo fue de color verde satinado de manga larga y pedrería.

Nadia Ferreira también eligió un atuendo verde para la noche de Premio Lo Nuestro 2026. Imagen Univision



Para el tercer vestido de la premiación, Nadia eligió un look suelto gris con hojas plasmadas en pedrería.

Nadia Ferreira con un vestido en color gris. Imagen Univision



Otro vestido verde también fue parte del armario que Nadia armó para la entrega número 38 de Premio Lo Nuestro. Este diseño tenía un escote pronunciado en 'V' con un cintillo que remarcaba su pancita de embarazo.

Nadia Ferreira y su escote en 'V'. Imagen Univision



Casi al final del show, la esposa de Marc Anthony se dejó ver con un atuendo azul cielo que tenía un corte asimétrico en los hombros.

Nadia Ferreira y su vestido azul cielo. Imagen Univision

El vestido extra

Al finalizar la premiación, Nadia estuvo como invitada en la transmisión de YouTube Premio Lo Nuestro Backstage, en donde utilizó un vestido dorado.

Nadia Ferreira y el vestido final en el Backstage de Premio Lo Nuestro 2026. Imagen Univision/YouTube