Nadia Ferreira ¿Nadia Ferreira ya sabe si su bebé será niño o niña? Esto confesó Nadia Ferreira fue cuestionada sobre el sexo del bebé que espera junto a su esposo Marc Anthony. La modelo compartió en exclusiva si hará un 'gender reveal'.



Video Nadia Ferreira deja ver su baby bump, ¿cuántos meses de embarazo tiene?

Nadia Ferreira confesó, en el Backstage de Premio Lo Nuestro 2026, que compartirá con el público el sexo del segundo bebé que espera junto a su esposo Marc Anthony. Sin embargo, la modelo paraguaya aseguró que todavía no sabe si tendrá niño o niña.

"Cuando yo lo sepa ustedes lo van a saber también", le aseguró a Jomari Goyso y a sus compañeros y dejó claro que, a diferencia de otras mujeres, ella "sí quiere saber" qué tendrá.

"Cuando yo lo sepa todos lo van a saber, lo prometo", reiteró en la transmisión.

¿Nadia Ferreira y Marc Anthony preparan 'gender reveal'?

La 'influencer' Karla Díaz, una de las presentadoras del backstage, le preguntó si harían una fiesta para revelar el sexo de su segundo bebé y la respuesta sorprendió a algunos.

"Con mi primer hijo nosotros no hicimos ningún 'gender reveal' y tampoco como que dijimos se viene un niño simplemente nació Marco y es el amor de mi vida, de nuestras vidas", sentenció.