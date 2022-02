Lyn May defendió a Belinda tras ser señalada de interesada, pero le dio un polémico consejo

Durante su relación de año y medio, Belinda y Nodal disfrutaron de un gran amor y muchos lujos. El cantante de Regional Mexicano invirtió millones de dólares en consentir a su exnovia, y del mismo modo, Beli dedicó lujosos regalos a su expareja.

No obstante, tras su ruptura, la cantante de ‘Bella traición’ ha sido tachada como la villana del cuento y muchos la han señalado como una mujer interesada que sólo busca el beneficio económico en sus relaciones.

Ante esta polémica, Lyn May dejó en claro que no le ve mal que una mujer vea por sus intereses económicos y expresó un contundente –y polémico– consejo a Belinda.

Lyn May le dio un polémico consejo a Belinda



La vedette mexicana expresó para ‘De primera mano’ que no le ve ningún problema con que Belinda saque provecho económico de sus relaciones; incluso la motivó a hacerlo, ya que no cree que esta acción sea un acto de malicia, sino más bien es algo inteligente.

"Ella es muy guapa, no necesita hacer esas cosas, pero si puede sacarles el dinero que se los saque porque el dinero es muy importante en la vida. No es mala, es inteligente, yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente".



Lyn May tiene muy claro que el amor no dura para siempre, por lo que considera no está mal priorizar el dinero en una relación y más si hay niños de por medio.

"El amor se acaba, tú duras enamorada un año o dos años, cuando mucho.. [Y luego] se van, te dejan dos hijos y se van, y si tienes lana pues no sufres, pero si no tienes, con qué vas a mantener a los hijos".



En el caso de Belinda y Nodal, no hay niños que sufran su separación, sólo los animalitos que tienen en común como su perro ‘Cuatro’, nombre que hace alusión al día que inició su noviazgo, 4 de agosto de 2021– y un mono capuchino hembra llamado ‘Piaf’.

Sin embargo, a pesar de que no hay niños en esta ecuación, Lyn May se mantiene firme en su consejo.

“Ella que le saque, para que al rato tenga un bonche”, concluyó.

Lyn May aconsejó a Belinda con base en su experiencia



Estos consejos de Lyn May a Belinda tienen un trasfondo en su propia experiencia. De acuerdo con la vedette, durante sus relaciones recibió carros, abrigos de mink e incluso tres casas.

Si bien, Lyn dejó en claro que disfrutó mucho del amor en sus relaciones y se dio a respetar, pero no ignoró el beneficio económico que podía obtener de sus parejas.

“Yo dije: ‘El amor venga para acá. Mucho amor, yo les doy mucho amor, los quiero, porque además me gustan mucho los hombres. Ya cuando los sentía que estaban bien prendidos, les decía “mi amor, no tengo casa, ¿dónde vamos a vivir?’ y entonces ya venía la casa”.

Los comentarios de Lyn May causaron cierta controversia. Varios usuarios de YouTube expresaron su desacuerdo y consideraron vergonzoso que aconsejara algo así.

No obstante, algunos otros coincidieron con la vedette y dejaron en claro que Belinda se merece los buenos tratos y regalos que ha recibido durante sus relaciones.

“Ella es una reina y se merece todo”, “Belinda es cara, lo bonito cuesta”, “Si Belinda es hermosa pues adelante, además, ella no los obligó a darle dinero”, se lee en algunos mensajes de la sección de comentarios.