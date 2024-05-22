Eduardo Capetillo Jr. rompe el silencio sobre supuesto romance con Lucerito Mijares: “La adoro”

Video Eduardo Capetillo Jr. sale en defensa de Lucerito Mijares ante burlas sobre su físico

Eduardo Capetillo Jr. finalmente se pronunció acerca de los rumores de que sostendría un romance con Lucerito Mijares.

Los jóvenes cantantes han sido vinculados desde que se estrenó Juego de Voces, donde ambos participan y han demostrado abiertamente lo bien que se llevan.

PUBLICIDAD

Eduardo Capetillo Jr. responde si hay relación con Lucerito Mijares

Tras semanas de especulaciones, el primogénito de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán explicó que no sabe el motivo por el cual comenzaron a ligarlo sentimentalmente con Lucerito Mijares.

“No sé por qué salió, pero (a) ‘Lucí’ la adoro, es una niña bien linda, es un ser de luz y con un talento…”, aseveró en entrevista para el canal de YouTube ‘¡A las vivas!’, este 21 de mayo.

Contundentemente, Eduardo Capetillo Jr., de 29 años, negó que exista un idilio entre él y la hija menor de Lucero y Manuel Mijares.

“No, somos amigos, muy muy amigos”, afirmó. “No, ¿cómo crees?”, añadió antes de comenzar a reírse nerviosamente.

“Está bien chiquilla”, expresó acerca de la actriz, quien cumplió 19 años el pasado mes de febrero, por lo que él le lleva una década en la edad.

Él puntualizó que antes de que formaran parte del elenco de Juego de Voces, que se estrenó el 7 de abril por Univision, no conocía personalmente a Lucerito.

En una de las emisiones más recientes, la aún adolescente reconoció que ‘Lalo’, como lo llaman afectuosamente, le parece “guapo”.

“Se gustan, son novios”, reaccionó Isabel Lascurain, quien en el ‘show’ forma parte del equipo de los Consagrados, después de escuchar la confesión de la artista.

Anteriormente, en 2023, Eduardo Jr. desmintió haber sido pareja de Fabiola Campomanes, quien es mayor que él por 22 años.

Lucerito Mijares no invitaría a salir a Eduardo Capetillo Jr.

Hace algunos días, Lucerito Mijares aclaró que “no anda” con Eduardo Capetillo Jr.; sin embargo, posteriormente volvió a admitir que le parece atractivo.

PUBLICIDAD

Ella inclusive manifestó a inicios de mayo, ante el micrófono de la reportera Berenice Ortiz, la razón por la que no tendrían una relación: “No me pela”.