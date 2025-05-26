Lucerito Mijares se convierte en madrina de hija de Angélica Vale: esto sucedió

Video Los embarazos de Angélica Vale fueron muy complicados, la materninad le cambió la vida

Lucerito Mijares se convirtió en madrina de lujo de la hija de Angélica Vale. Durante una de las presentaciones en México que realizaron su madre y abuela el pasado fin de semana, Angélica Masiel debutó oficialmente como cantante.

Durante el lanzamiento de la pequeña, de 12 años, Angélica Vale invitó al escenario a Lucerito Mijares, a quien describió como “la próxima gran estrella de la música en español del mundo entero”.

“Quiero que me hagas un favor, porque tú si eres una estrella ya”, expresó la protagonista de La Fea Más Bella. “Quiero que seas la madrina de mi hija Angélica”, agregó.

“Claro que sí”, respondió Lucerito Mijares con sorpresa y ante la mirada atónita de Angélica Masiel, quien segundos después recibió “la patadita de buena suerte” de, quien dijo, era “su hermana de su otra mamá”.

“Eso no sabía”, dijo Angélica Masiel. “No, ya sé que no, pero es una sorpresa”, respondió casi de inmediato Angélica Vale para, posteriormente, invitarlas a cantar el tema ‘Fiesta de Amor’, canción con la que ella debutó como cantante en 1989.

¿Quién es la hija de Angélica Vale?

Angélica Masiel es la primera, de dos hijos, de Angélica Vale. La pequeña, de 12 años es fruto del matrimonio que la cantante tiene con el empresario Otto Padrón, con quien se casó en febrero de 2011.

La también nieta de Angélica María nació en junio de 2012 en Estados Unidos y desde muy pequeña mostró su interés por la música y la actuación.

En 2023, con solamente 11 años, “Angélica 4”, como su mamá la llama por llevar su mismo nombre, el de su abuela y bisabuela, debutó como actriz en la obra de teatro ‘Vaselina Timbiriche’ en el papel de ‘Sandy’, de niña.

Dos años antes, la joven había revelado ante las cámaras de ‘Ventaneando’ su interés por convertirse en “directora de cine” y “rockstar”.