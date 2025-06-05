Lucero

¿Lucero ya quiere que ser abuela a sus 55 años?: hace inesperada confesión

La cantante y actriz se sinceró sobre si anhela que Lucerito y José Manuel tengan hijos. Anteriormente, ella le rehuía a tener nietos.

Por:
Univision
Video Lucero defiende a su hija luego de crítica de famosa cantante contra los “‘nepo babies’”

Lucero se convirtió en mamá por primera vez en noviembre de 2001 tras el nacimiento de su primogénito, José Manuel. Cuatro años después, su segunda hija llegó a su vida, Lucerito.

A poco más de dos décadas desde que debutó en la maternidad, ahora, con 55 años, la cantante habló de la posibilidad de ya ser abuela.

¿Lucero ya quiere ser abuela?

Ante la prensa mexicana, la intérprete de ‘El privilegio de amar’ hizo una importante confesión que involucra a su descendencia.

“Sí hay una ilusión de decir: pues ojalá que mi… como que mi legado, mi nombre, lo que hago se pueda reflejar en nietos o bisnietos, o yo qué sé”, dijo, según una declaración transmitida este 5 de mayo en Despierta América.

Reflexionando al respecto, Lucero aseguró: “La verdad es que yo no creo llegar a ser bisabuela porque faltan muchos años, pero siempre son cosas que a una se le antojan”.

Debido a que vive alejado de la farándula, se desconoce si José Manuel tiene actualmente pareja. Por su parte, Lucerito ha afirmado que nunca ha tenido novio.

Lucero pensaba así antes

En abril de 2022, Lucero se pronunció sobre el mismo tema, dejando claro que su anhelo era completamente diferente.

“No, ¿pa´ qué?, yo así estoy mejor sin ser abuelita todavía”, indicó ante el micrófono de la reportera Berenice Ortiz.

En tono de broma, ella además esclareció si sería consentidora con sus nietos: “No, no, yo no, que se cuiden solos”.

En ese instante, la protagonista de El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX, aseveró que no tenía un ideal para las respectivas parejas de Lucerito y José Manuel.

“No, yo dejo que mis hijos sean felices con quien ellos quieran ser felices. Si se quieren casar, si no quieren; si quieren tener hijos, si no quieren; si quieren tener mascotas, si no quieren”, externó.

“La verdad es que yo respeto su vida, los caminos que vayan eligiendo y decidiendo porque son adultos, uno de ellos, una de ellas, ya muy pronto, y que elijan lo que ellos quieran hacer”, concluyó.

Relacionados:
Lucero Lucero MijaresHijos de famososFamosos

