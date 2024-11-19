Lucerito Mijares envía recomendación a Ángela en medio de su polémica con Nodal y Cazzu

Video Lucerito Mijares aconseja a Ángela Aguilar por tanto 'hate' tras su boda con Nodal

Lucerito Mijares externó su apoyo a Ángela Aguilar en medio de las fuertes críticas que ha estado recibiendo, principalmente por medio de redes sociales, debido a su relación con Christian Nodal.

Con su gesto, la hija de Lucero y Manuel Mijares volvió a enterrar las especulaciones de que entre ella y la intérprete de ‘Qué agonía’ exista una enemistad.

Lucerito Mijares expresa su apoyo a Ángela Aguilar

Luego de que Ángela Aguilar inclusive fuera presuntamente abucheada durante los Kids’ Choice Awards 2024, este 17 de noviembre, Lucerito Mijares expresó su desacuerdo ante el ‘hate’ hacia su colega.

“La gente a veces fomenta pura barbaridad, está muy cañón”, dijo ante el micrófono del programa ‘Sale el sol’, este lunes 18.

La estrella del ‘show’ Juego De Voces, que puedes ver aquí en ViX, recalcó que el retoño de Pepe Aguilar está “muy joven”.

“Ella es una mujer supertalentosa que, pues bueno, creo que no tiene que hacer nada de caso a las cosas que le dicen”, afirmó.

“Yo nada más quiero decirle que la admiro muchísimo, que espero conocerla muy pronto y colaborar con ella, y le deseo también muchísima suerte”, agregó.

Posteriormente, en entrevista con la reportera Berenice Ortiz, Lucerito recomendó a Ángela ignorar los comentarios negativos que le mandan.

“Obviamente todos van a decir todo”, puntualizó la famosa actriz de 19 años, “entonces, que la pase bien, que sea muy feliz”.

Ella recordó que, en algún momento, ha sido objeto de señalamientos: “Afortunadamente tengo esta ‘piel gruesa’ que me han dado mis papás, y espero que ella también la tenga”.

Aunque la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ no se ha pronunciado directamente acerca de los ataques en su contra, sí reprobó el “acoso cibernético”.

Lucerito Mijares “harta” de que la enfrenten con Ángela Aguilar

En febrero pasado, Lucerito Mijares dijo que desconocía el motivo por el que se piensa que podría existir una “competencia” entre ella y Ángela Aguilar.

No obstante, en abril aseguró a ‘Qué buen chisme’ que no le agrada que exista esa idea: “Estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad”.

“Creo que hay que apoyarnos unas a otras y hay que darles duro a nuestras compañeras”, mencionó promoviendo la sororidad.