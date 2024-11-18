¿Ángela Aguilar sufre depresión tras la dura ola de críticas en su contra? Su amigo responde

Video ¿Ángela Aguilar llora tras abucheos en entrega de premios? Video de su reacción se hace viral

Ángela Aguilar ha estado durante las últimas semanas en medio de una dura ola de críticas, principalmente provenientes de redes sociales, debido a su relación con Christian Nodal.

Ante el enjuiciamiento del que es objeto, la cantante habría finalmente reaccionado al compartir, este 16 de noviembre, un mensaje en contra del “acoso cibernético”.

Pero, es uno de sus actuales amigos cercanos, el ‘influencer’ conocido como ‘Papi Kunno’, quien reveló cómo se encuentra ella.

¿Ángela Aguilar sufre depresión a raíz de las críticas?

Este domingo 17, Guillermo Kunno, nombre real del creador de contenido, acompañó a la artista al evento Kids Choice Awards 2024, realizado en un recinto de la Ciudad de México.

Ahí, el conocido ‘tiktoker’ fue interrogado por la prensa mexicana: “¿Qué puedes decirnos sobre el estado emocional de Ángela Aguilar? Se comenta que podría estar deprimida”.

“Pues no”, respondió tras quedar evidentemente sorprendido por la afirmación, según se aprecia en el video de la reportera Berenice Ortiz, publicado en YouTube.

Un reportero insistió en saber si “ella está bien emocionalmente”, por lo que la celebridad de Internet sentenció: “¡Claro, estamos superbién! Pasándola increíble el día de hoy”.

Ángela Aguilar no presta atención a los señalamientos

Ante el micrófono de ‘Venga la alegría’, ‘Papi Kunno’ compartió que Ángela Aguilar y él no platican acerca del ‘hate’ que está recibiendo, sino que se concentran en otras cosas.

“La verdad ni hablamos de ese tema. Realmente estamos… o sea, ponemos su música, bailamos, nos reímos, mejor nos vamos a un restaurante y nos tomamos un café”, relató.

“Es solamente eso, preferimos distraer nuestras mentes porque es lo importante, en este momento, que tiene 21 años, lo primordial es priorizar su salud mental”, añadió.

En una charla para la revista Glamour México y Latinoamérica, difundida el 4 de noviembre, la intérprete de ‘Qué agonía’ indicó que los comentarios negativos la afectan, “pero no me definen”.

“He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los ‘deep fakes’, que para mí fue muy fuerte”, confesó.

“Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme”, aseguró.