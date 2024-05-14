“Los haters son como cucarachas”: Lucero dice cómo blinda a Lucero Mijares de las críticas

Video Lucero sale en defensa de su hija tras burlas con contundente mensaje: “Pobres de los mediocres”

Lucero disfruta de ser madre de sus dos hijos, José Manuel y Lucerito, quienes siguen carreras musicales en diferentes ámbitos. Mientras su hijo mayor se mantiene alejado del ojo público, centrado en la producción musical, Lucerito Mijares está abriéndose camino en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, el camino para la adolescente no ha sido fácil. A sus 19 años, ha tenido que enfrentarse al escrutinio público. Lucero, su madre, revela cómo protege a su hija de las críticas.

“Ella es como muy segura de sí misma, muy auténtica, ella es muy fuerte, tiene un carácter muy firme, tiene muchos valores que le hemos inculcado, tiene esta fuerza de alma, de corazón, esta inteligencia emocional, que a mí me sorprende muchísimo, porque es verdad que los jóvenes hoy en día pueden verse, ser vulnerables con todas las cosas que existen ahora, las redes sociales, los comentarios, las personas opinando, todo el mundo habla de todo el mundo, pero es parte de una vida pública”, declaró la Novia de América a ¡HOLA! Las Américas en su edición del pasado 9 de mayo.

“Aunque estamos expuestos los personajes públicos, los artistas, a las críticas, porque a eso nos dedicamos, hacer cosas para la gente y a la gente pueden gustarle o no. Hay una línea entre lo que pueda ser una crítica negativa y ya una ofensa, un insulto. Yo creo que hoy en día es lamentable y desafortunado que haya insultos y que haya discriminación y que haya violencia de género hacia las mujeres, que se les juzgue, que se hable de su físico y que se hable de cosas íntimas o privadas”, continuó.

Así evita Lucero que su hija caiga en provocaciones

Lucero enfatiza que su hija comprende bien la vida de una figura pública. Tanto ella como Manuel Mijares ayudan a que Lucerito no caiga en provocaciones.

“Ella lo tiene muy claro y ella sabe muy bien que hay cosas que pueden o deberían en cualquier momento resbalársele. Y ella sabe muy bien de quién vienen las cosas (…) No nos podemos ofender, porque entras al baño público y pone una grosería ahí, es como: ‘Bueno, no me lo están poniendo a mí’. O sea, es una manera de expresar el ‘hate’ (odio) a algunos ‘haters’, pero hay tantos comentarios tan bonitos, hay tanto amor también para ella, hay tantos abrazos, tanto apoyo de niñas, mujeres, hombres, de familias enteras que la abrazan, que la aceptan con tanto amor, igual que a mí, igual que a su papá”, dijo.

“Estamos más que agradecidos con todo ese apoyo siempre con ese cariño, que si alguien dice algo feo hay miles de comentarios a favor. Entonces, eso es con lo que te quedas y ella lo está aprendiendo día con día muy bien. Nosotros le aconsejamos eso mismo, que nos enganche, que no se enoje, que no se lo tome personal, porque los ‘haters’ existen, son como las cucarachas que tienen que existir y tienen que estar, que no sirven para nada, que son gente que tal vez no aporta nada”, destacó.

Por último, la protagonista de ‘El Gallo de Oro’ (serie que puedes ver en ViX) resaltó lo orgullosa que se encuentra de su hija, a quien describió como una mujer “madura”.

“Nos sorprende todos los días, con su madurez, te digo, su inteligencia, es una chica que está entendiendo muy bien el camino de lo que está haciendo. Y no dejaremos de aconsejarla, nunca, no dejaremos de apoyarla, nunca, y aplaudirla en todo lo que haga, porque es valiente, es talentosa, es sensacional y es mujer, es una mujer joven que está abriéndose puertas en lo que a ella le gusta hacer”, sentenció.