Lety Calderón reacciona a pregunta sobre si Yadhira Carrillo se habría quedado con dinero de sus hijos

Lety Calderón enfrentó los cuestionamientos que ligan a Yadhira Carillo con un supuesto mal manejo del fideicomiso que Juan Collado habría creado para su hijo Luciano.

Yadhira Carrillo dice que va a estar "pegada" con Juan Collado pese a separación: "¡Toda la vida!"

Lety Calderón reaccionó al rumor que en los últimos días ha prevalecido en algunos medios y que supuestamente involucra a Yadhira Carrillo con uno de sus hijos.

Según la versión, se alega que Carrillo habría hecho malos manejos en un fideicomiso para Luciano, uno de los hijos de Calderón. El fondo habría sido creado por Juan Collado, padre del joven.

¿Qué dice Lety Calderón sobre rumor de Yadhira Carrillo?

La actriz fue cuestionada al respecto a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México este 22 de junio.

Algunos reporteros le cuestionaron al respecto y la artista aparentemente desconocía lo que se ha dicho sobre Yadhira Carrillo.

" No tengo la menor idea corazón, eso sí no sé, lo único que te puedo decir es que yo ya hice mi testamento y mis dos hijos son mis herederos", dijo Calderón, citada por el diario El Universal.

"Pasamos con Juan (Collado) el Día del Padre, la pasamos sensacional, hablamos de otras cosas, de esos temas yo no toco con él", aclaró.

" Lo que haga con su dinero, muy su problema, él lo trabajó, es su dinero, no puedo hablar de algo que no me consta, no se sí es verdad o sí es mentira", insistió.

El rumor dice que supuestamente Juan Collado le encomendó a Yadhira Carrillo pagar el fideicomiso de Luciano, quien nació con síndrome de Down.

Alegadamente, la actriz dejó de hacer los pagos mientras el abogado estuvo en la cárcel en México acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Se presume que esa aparente omisión habría sido una de las razones de la supuesta separación de Juan Collado y Yadhira Carrillo, quienes se casaron en 2012.

Sobre la presunta ruptura entre la actriz y su ex, Lety Calderón reiteró su postura: "Mi relación es con el papá de los muchachos, nos llevamos muy bien, no tocó ese tema con él, de verdad, no me interesa, no me importa".

