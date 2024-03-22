Famosos

Leticia Calderón dice que un hijo con síndrome de Down "no es un castigo" y revela temor sobre Luciano

La actriz se pronunció sobre el Día Mundial del Síndrome de Down y compartió su experiencia como mamá de Luciano, quien en febrero pasado cumplió 20 años.

Por:Paulina Flores
Video Hijo de Lety Calderón le advierte que su novia “va a venir embarazada”: así reacciona la actriz

La actriz Lety Calderón ha compartido su experiencia sobre la maternidad con su primogénito, Luciano, quien es fruto de su relación con el abogado Juan Collado.

A 20 años de su nacimiento y en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, Lety Calderón expresó una postura contundente acerca de la percepción errónea que algunas personas tienen sobre tener un hijo con este trastorno genético.

En una entrevista para el programa Hoy, la actriz afirmó que "tener un hijo con Síndrome de Down no es un castigo, es una verdadera bendición. La gente que realmente logre entender esto cambiará su percepción de esta condición”.

Lety Calderón también recordó los prejuicios que enfrentó tras el nacimiento de Luciano pues muchas personas asumieron que tener un hijo con Síndrome de Down era una carga o una enfermedad.

Sin embargo, ella enfatizó que su hijo está sano y lleno de amor, y que su llegada fue un regalo invaluable.

“Cuando yo tuve a Luciano mucha gente decía ‘ay, pobrecita, tanto que quería ser mamá y le tocó un niño así, enfermito’. No, mi hijo no está enfermo, mi hijo gracias a Dios es muy sano, la diferencia es que es un hombre que está lleno de amor, que dice lo que piensa”, compartió.

La frustración que experimentó hace más de dos décadas al no poder quedar embarazada se transformó en gratitud cuando Luciano llegó a su vida.

Para Lety, su hijo vale por mil sueños cumplidos. A pesar de las dificultades, su maternidad es una fuente de alegría y amor incondicional.

Lety Calderón confiesa qué teme sobre Luciano

La actriz Lety Calderón ha compartido su preocupación por el futuro de su hijo Luciano una vez que ella no esté presente.

Enfatizó la importancia de que la sociedad sea más inclusiva y brinde más oportunidades laborales basadas.

“Evidentemente, tener un hijo con una discapacidad te hace pensar en el día en que yo no esté. ¿Qué pasará con él? Me gustaría que la sociedad le brinde la oportunidad de trabajar”, pidió.

En el Día Mundial del Síndrome de Down, Lety Calderón envió un mensaje a todas las mamás y personas que comparten esta condición.

“A todas las mamás, a los hermanos y hermanas de mi Luciano, porque todos somos familia, les envío un abrazo enorme. Es maravilloso que exista este día para recordarnos que el amor y las personas excepcionales como tú están presentes”, dijo.

