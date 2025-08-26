Yadhira Carrillo responde si impedía a Juan Collado ver a sus hijos con Leticia Calderón

Yadhira Carrillo

La actriz fue tajante al contestar si por su culpa el abogado no convivía con Luciano y Carlo, los jóvenes que procreó con Lety. La protagonista de Los Hilos del Pasado incluso reaccionó al reciente encuentro que tuvieron padre e hijos.

Video Yadhira Carrillo así reacciona tras viaje de Juan Collado con su ex Lety Calderón

Yadhira Carrillo tuvo una tajante respuesta cuando le preguntaron si, mientras eran pareja, le impedía a su ex, Juan Collado, que viera a los hijos que comparte con Leticia Calderón.

En un acercamiento con la prensa mexicana, un reportero le cuestionó por “las declaraciones que dijo Lety que en su anterior relación sus hijos no convivían con su papá por la persona con la que estaba”.

Sin dudar, la protagonista de Los Hilos del Pasado, telenovela que se estrenará por Univision el 10 de septiembre en el horario 9P/8C, contestó cortante: “No tengo ningún comentario”.

Fue hace una semana, el 18 de agosto, que Calderón habló del reciente encuentro que Luciano y Carlo tuvieron con su padre en España, donde radica.

Mientras hablaban, el periodista Gustavo Adolfo Infante le comentó: “Me da mucho gusto que en este momento pueda haber esa libertad de viajar con Juan y demás, porque con la anterior pareja, perdón, pero no existió o no se prestó”.

“Sí, vale la pena mencionarlo”, replicó ella, “yo siempre he estado en la mejor disposición de que mis hijos convivan con su papá”.

“De hecho, son las peleas que yo tenía con Juan de: ‘Ve a tus hijos’. O sea, ‘Pasa el Día del Padre con tus hijos, la Navidad, vacaciones’”, contó.

“Y, no sé si por miedo, por obstrucción de alguna situación, no quiero mencionar a nada, pero pues no pasaba”, agregó.

La estrella de melodramas aseguró, sin decir el nombre de Yadhira, que “tenía una buena relación” con la “expareja” del abogado.

“Trataba, no es fácil, pero trataba. Y es más, un día fue a su casa de Juan y, cigarrito y con chelita y todo, por mis hijos”, argumentó.

¿Yadhira Carrillo feliz por el encuentro de Juan Collado con sus hijos?

Al estar frente a los medios, Yadhira Carrillo externó su opinión luego de que le indicaran que es “una maravilla” que Juan Collado convivió con Carlo y Luciano.

“Todo eso a mí me da mucho gusto, que todos los seres humanos hagan su vida y que sean felices. Y yo, en lo que estoy, estoy contenta, brincando y feliz”, declaró, de acuerdo con un video difundido por el canal de YouTube ‘Chismecito’.

Días atrás, ella destapó en Primer Impacto que “soltó” al empresario “desde el amor” después de que para él no fuera “agradable” que ella volviera a las novelas.

