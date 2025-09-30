Mamá de Lety Calderón reacciona tras la actriz negar que la tenga abandonada en una casa de retiro

Video Lety Calderón revela que su mamá vive internada en una casa de retiro y responde a críticas

Doña Carmen León, mamá de Lety Calderón, finalmente rompió el silencio luego de que la artista negara tenerla abandonada viviendo en una casa de retiro.

Fue la actriz quien reveló que su madre no residía a su lado pues, aseguró, esta pidió que la internaran en un hogar para adultos mayores.

“No quería dar lata. ‘Que no’, que, ‘qué pena’”, detalló ante el micrófono del reportero Eden Dorantes el pasado abril.

Pese a sus palabras, la protagonista de telenovelas comenzó a recibir señalamientos de que se habría desentendido de su progenitora, lo que ella negó tajantemente.

“No es un asilo. Independientemente, ella decidió irse a ahí y yo como hija responsable y amorosa lo único que hice fue buscar el mejor lugar para ella”, declaró, se aprecia en un video en el canal de YouTube del periodista Juan Alberto Santos.

Mamá de Lety Calderón tras la controversia

A meses de que se supiera la situación, la señora Carmen León reaccionó luego de que cuestionaran a Lety Calderón sobre las críticas que ha recibido.

“No, yo soy la más feliz y fue mi decisión porque mis hijos me preguntaron que qué quería hacer cuando enviudé”, recordó en entrevista para ‘De primera mano’.

“Y yo les dije que quería que todos fueran felices y que me tuvieran en un lugar, no elegante ni nada, nada más uno bueno en el que sepan que estoy bien y muy agradecida con ellos”, agregó.

Ella puntualizó que ella y los demás habitantes “somos amigos” y que se siente “encantada de la vida” estando ahí.

Además, aseveró que los encargados la tratan “muy bien”, por lo que se siente gratitud con sus retoños por cumplir su deseo.

Lety Calderón destaca la atención que recibe su mamá

Ahondando acerca de cómo es el sitio en el que se encuentra su mamá, Lety Calderón afirmó que es más como “un hotel”.

“Hay matrimonios, donde fuman, toman su vinito, nos dan tequilita a veces. Tienen restaurante, ‘room service’ de desayuno”, expuso.

“Carlo va a visitarla muy seguido y se va a comer allá porque hacen de comer muy rico”, prosiguió, “está muy cuidada. Tienen enfermeras 24/7, tienen doctores”.