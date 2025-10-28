Leticia Calderón

¿Muere Leticia Calderón?: lo que se sabe sobre “la noticia” dada por Galilea Montijo

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se puede ver a Galilea Montijo informando del supuesto fallecimiento de Leticia Calderón. La presentadora ya aclaró que la actriz está bien.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Lety Calderón revela que su mamá vive internada en una casa de retiro y responde a críticas

Alarmas se encendieron por la vida de Leticia Calderón luego de que trascendiera que presuntamente había muerto a sus 57 años.

Todo se debió a que en plataformas digitales comenzó a circular un clip en el que se puede ver a Galilea Montijo, presentadora de Hoy, presuntamente informando acerca del alegado fallecimiento de la actriz.

Así lo dio a conocer la propia conductora durante la emisión del show, este 27 de octubre, para dejar claro que Calderón no pereció.

“Cuidado porque, no se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales. Un video donde literal se me ve a mí diciendo, dando la noticia que había muerto Leticia Calderón”, explicó.

Montijo incluso reveló que los seres queridos de la protagonista de telenovelas reaccionaron angustiados ante el falso reporte.

“La familia de Leticia Calderón obviamente [estaba] asustadísima: ‘Pero es que lo dijo Galilea’. Sí, pero, se nota, o sea, tú ves el video y se nota que ahí hay algo extraño”, enunció.

“Lety está bien, ya habló a la producción. Te mandamos besos, Lety. Todo está bien, pero no sean gachos los que inventan esos videos”, concluyó.

Lety Calderón reaparece tras noticia falsa de su muerte

Después de la preocupación que generó el reporte de su supuesta muerte, Leticia Calderón se pronunció en su cuenta de Instagram.

La estrella de Imperio de Mentiras, que puedes ver aquí en ViX, publicó una ‘selfie’ en la que aparece sonriendo ante la cámara.

“Estoy vivita y coleando. Excelente semana”, escribió la mamá de Carlo y Luciano en la descripción de la fotografía.

Sus fanáticos aprovecharon la oportunidad para apuntarle, en la sección de comentarios, que se ve “bien hermosa” y que brindaban por su “buena salud”.

Leticia Calderón reapareció tras el reporte falso de que había muerto.
Leticia Calderón reapareció tras el reporte falso de que había muerto.
Imagen Leticia Calderón/Instagram
