Lety Calderón responde si regresaría con Juan Collado tras su separación de Yadhira Carrillo

Video Tras ruptura con Yadhira, Juan Collado y Lety Calderón pasarían las vacaciones de verano juntos

Leticia Calderón se sinceró acerca de si existe la posibilidad de que regrese con su ex, Juan Collado, ahora que él presumiblemente terminó su matrimonio con Yadhira Carrillo.

La confirmación sobre el estado del romance entre la actriz y el abogado llegó la semana pasada gracias al hermano de este, Antonio Collado.

“La separación… para toda la familia Collado ha sido muy triste, la verdad. Todos queremos mucho a Yadhira y pues fue una sorpresa”, dijo para Despierta América.

Previamente, Carrillo aseguró, ante el mismo programa, que ella y Juan estaban “en diferentes continentes”, lo que “ha sido muy difícil”; sin embargo, no aceptó una ruptura.

“Tenemos mucho tiempo de no poder coincidir porque nuestros proyectos van por caminos distintos”, aseveró al respecto.

“Pero, el respeto, mi agradecimiento, el cariño eterno hasta el día que yo me muera será 100 % igual que desde el primer día para él”, añadió.

¿Lety Calderón quiere volver con Juan Collado?

A días de que trascendiera lo que pasa con Yadhira Carrillo y Juan Collado, Lety Calderón respondió si se daría “una segunda oportunidad” con él.

“No tropiezo con la misma piedra”, sentenció, refiriéndose al padre de sus dos hijos, Luciano, de 21 años, y Carlo, de 20.

La estrella de telenovelas como Imperio de Mentiras, que puedes ver aquí en ViX, explicó que su vínculo con el letrado es cordial justamente por sus retoños.

“Siempre lo he declarado, llevamos una muy buena relación, hay una muy buena comunicación y se basa exclusivamente en nuestros hijos”, enunció.

“Lo acabamos de ver y comimos juntos, y fue risa. A mis hijos les encanta escuchar anécdotas y pues las contamos”, agregó.

La artista afirmó que desea que Luciano y Carlo vean que ella y su papá se llevan “muy bien” y que incluso pueden “viajar juntos”.

“Yo no sé si tenga pareja, no tenga pareja. Si tiene pareja pues que la lleve al viaje”, comentó, “yo no tengo ningún empacho en conocerla, que conozca a mis hijos”.

En diversas ocasiones, Leticia ha acusado que Juan le fue infiel con Carrillo, quien lo ha negado puntualizando que su idilio comenzó cuando ellos ya no estaban juntos.

Lety Calderón está soltera, pero no cerrada al amor

Hablando de su situación sentimental, Lety Calderón puntualizó estar soltera y “muy muy feliz”, aunque no cerrada al amor.

“Si llega un hombre a mi vida será para sumar. Afortunadamente no lo necesito ni económicamente, ni en apellido”, externó.

“Simplemente, en un acompañamiento y para sumar experiencias y las ganas de vivir y de pasarla bien y de disfrutar lo que nos quede de vida”, concluyó.