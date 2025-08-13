Leticia Calderón

Leticia Calderón y sus hijos visitaron a Juan Collado: la actriz cuenta qué pasó en su reunión

La actriz destapó que ella, Carlo y Luciano viajaron a España para visitar al abogado. Este tiempo familiar resultó beneficioso para los cuatro.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Lety Calderón se reencuentra con su ex Juan Collado y revela cómo fue viajar con él: ¿y Yadhira?

Leticia Calderón reveló que recientemente ella y sus hijos, Luciano y Carlo, visitaron al padre de estos, Juan Collado, en España, donde ahora reside.

“Sí, lo vimos allá y mis hijos, imagínate, felices, y yo también”, compartió en entrevista con ‘Ventaneando’, este 12 de agosto.

La actriz aseguró que su expareja, quien atravesó diversos problemas de salud mientras estuvo encarcelado y enfrentó el proceso legal acusado de presunto lavado de dinero, “está bien” y “feliz”.

Leticia Calderón revela qué pasó en su reunión con Juan Collado

De forma abierta, Leticia Calderón compartió que su viaje hasta el país europeo fue “muy hermoso” pues estuvieron juntos los cuatro.

“Comimos, platicamos, nos reímos, la pasamos increíble”, dijo la estrella de telenovelas como Imperio de Mentiras, que puedes ver aquí en ViX.

Ella admitió que actualmente lleva una sana relación con Juan Collado, principalmente por el bienestar de Luciano y Carlo.

“Mira, no te voy a decir que en su momento me dolió y que fue pues, obviamente, un escándalo, una cuestión mediática muy dura para mí […] sobre todo por los hijos”, declaró refiriéndose a su separación del empresario, a quien ella ha señalado de haberla engañado con Yadhira Carrillo.

“Pero, él y yo tuvimos pocos días de pelea, la verdad. Al poco tiempo, estaba yendo a la casa. Antes iba una vez al mes, una vez cada dos meses por los niños, luego lo dejó de hacer”, añadió.

Hijos de Leticia Calderón hicieron “conexión” con su papá

La artista dejó claro que “siempre” ha propiciado que sus retoños vean a su progenitor, así que a él le llegó a reclamar que pasara tiempo con ellos.

“Por una u otra razón no podía, no lo hacía, y entonces, por eso es que ahora el llevarnos bien todo el tiempo, y el mantener mi verdad de toda la vida, me ha dado pie a que las cosas se acomoden, el tiempo ha sido mi mejor aliado”, mencionó.

“Yo nunca le hablé mal a mis hijos de su padre. Yo ya les dije: ‘Es su papá y lo tienen que respetar’. El cariño se gana. Mis hijos adoran a su papá, les gusta estar con él”, se sinceró.

Leticia Calderón admitió que Carlo, Luciano y Juan Collado “no se conocen demasiado”, así que los jóvenes no mantienen con él un vínculo como el que llevan con ella.

“Pero, estos días que pasamos con él fue muy lindo porque, él le cortó el cabello a Carlo y lo quería vestir, y el otro se dejaba. Hubo esa conexión”, afirmó.

Estos días de convivencia, expuso Lety, fueron muy significativos para los chicos, mientras que ella y Collado pasaron “la prueba” de que pueden estar “como amigos”.

