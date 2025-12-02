Leticia Calderón dice que falsa noticia de su fallecimiento: “Pudo haber matado a mi mamá”

Video Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Leticia Calderón reaccionó a la falsa noticia de su fallecimiento. Semanas atrás, un video creado con inteligencia artificial fue difundido en redes sociales reportando el supuesto deceso de la actriz.

Aunque esta situación solo se trató de una llamada fake news, la actriz destacó que la situación pudo haber terminado en tragedia si el video donde se anunciaba su muerte hubiera llegado a manos de su madre, quien se encuentra desde hace meses en una casa de retiro.

“Es horrible, porque no está nada padre que te estén matando”, expresó a ‘Venga la Alegría’ este 2 de diciembre.

“Cualquier mentira me afecta, pero esta mentira en particular pudo haber matado a mi mamá”, subrayó.

De acuerdo con Lety Calderón, aunque su madre no supo de la noticia, sus amigas sí. Incluso, reveló que algunas de ellas hasta consideraron llamar a su madre para darle el pésame.

“Mi mamá, sin saber de mí, en la residencia, recibe esa noticia… de verdad se hubiera muerto”, dijo molesta.

Teme que hagan mal uso de su imagen

De esta manera, la villana de Imperio de Mentiras criticó duramente a quienes difunden este tipo de contenidos con el único objetivo de obtener interacciones en redes sociales.

“Estas personas que buscan likes dañando a otros me parecen muy deshonestas. Mejor que usen esa creatividad para hacer cosas positivas y no provoquen la muerte de nadie por tres likes”, comentó.

Por último, Leticia Calderón lamentó que algunas personas le estuvieran dando un uso negativo a herramientas como la inteligencia artificial. Incluso, planteó escenarios preocupantes sobre el futuro de estas tecnologías.