Yadhira Carrillo y Juan Collado sí están separados: hermano del abogado lo confirma

Video Yadhira Carrillo se estaría divorciando de Juan Collado: él tendría novia hasta 20 años menor

La confirmación sobre el estado de la relación entre Juan Collado y la actriz Yadhira Carrillo ha llegado. En exclusiva para Despierta América, Antonio Collado, hermano de Juan Collado, reveló que la pareja "sí está separada", una noticia que ha causado tristeza en el seno familiar.

La ruptura, que sigue "acaparando titulares", fue confirmada por Antonio Collado mientras asistía a los servicios fúnebres del abuelo paterno de Frida Sofía, Don Cayetano Moctezuma.

Hermano de Juan Collado dice cúal es el sentir de la familia hacia Yadhira Carrillo

Antonio confesó que él y su familia estiman a Yadhira Carrillo, "todos queremos mucho a Yadhira y fue una sorpresa".

Expresó su pesar ante la situación, declarando: "Qué tristeza, ¿no? Esa sí separación para toda la familia. Quiero decir, muy triste, la verdad", dijo en la entrevista transmitida este 11 de junio.

EL hermano de Collado compartió un deseo personal: "esperemos que tenga un buen final, a mí sí me gustaría que pudieran regresar y retomar otra vez la familia". Añadió que, aparentemente, todo se dio en buenos términos y que Yadhira "se ha portado como una dama”.

La noticia de la separación había sido un rumor persistente, e incluso se había especulado que Juan Collado "andaba con una veinteañera, una muchacha joven".

Yadhira Carrillo respondió si Juan Collado le fue infiel

En medio de los rumores, Yadhira Carrillo respondió si Juan Collado la había engañado y si por esta razón habían concluido su relación.

“No, no, no. Nada de eso. Eso sí te puedo decir que no”, dijo en entrevista transmitida por ‘De primera mano’ el pasado 18 de marzo.

Sin embargo, se negó a dar detalles: “No hablo de mi vida privada, sea así o no, nunca lo voy a conversar en medios”, sentenció, “como cualquier ser humano normal”.

En esta misma entrevista, Yadhira no quiso confirmar que estaba soltera, "no me hagas esas preguntas para llegar a conclusiones personales”.