Lety Calderón da detalles de los encuentros de sus hijos con Juan Collado y los planes que tienen

"Los niños tienen muchas ilusiones de viajar, de irse a comer, 'papá te vamos a llevar al cine', 'papá quiero que veas como canto', 'te voy a enseñar mi cuarto', 'quiero que me lleves a la universidad', todos estos sueños que mis hijos tienen ojalá que pronto se hagan realidad, cuándo no sé porque legalmente no tengo la menor idea en que vaya el proceso", señaló.