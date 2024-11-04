Laura Zapata

Laura Zapata señala a mamá de Lucero por “chisme” sobre ella y Thalía: “Es maquiavélico”

La veterana actriz habló de un rumor que ha existido durante largo tiempo en el que están involucradas su hermana y la señora Lucero León. La intérprete de villanas calificó la especulación de “ridícula”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Tommy Mottola patrocinó las fiestas de ‘Diddy’? Laura Zapata habla sobre esa teoría

Laura Zapata arremetió en contra de Lucero León, mamá de Lucero, al hablar nuevamente de los rumores que afirmaban que Thalía es en realidad su hija y no su hermana.

Ya en marzo de 2022, la veterana actriz acusó directamente a la madre de la intérprete de ‘Electricidad’ de haber iniciado dicha especulación.

PUBLICIDAD

Laura Zapata acusa acto “maquiavélico”

Recientemente, durante su participación en el programa ‘Secretos de Villanas’, Laura Zapata fue cuestionada sobre el tema por sus compañeras Gabriela Spanic y Aylín Mujica.

“¿De dónde salió que tú eras la mamá de Thalía?”, le preguntó la venezolana para resolver su duda, recordando que “eso se comentó”.

Más sobre Laura Zapata

“La vida la está hincando”: Laura Zapata sobre enfermedad de Yolanda Andrade que la dejará sin habla
1:11

“La vida la está hincando”: Laura Zapata sobre enfermedad de Yolanda Andrade que la dejará sin habla

Univision Famosos
Laura Zapata confiesa que ya visitó la tumba de su hermana Ernestina Sodi ¿le pidió perdón?
0:59

Laura Zapata confiesa que ya visitó la tumba de su hermana Ernestina Sodi ¿le pidió perdón?

Univision Famosos
Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi
2 mins

Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi

Univision Famosos
Laura Zapata visita la tumba de su hermana e insiste: “No tenía por qué pedirle perdón”
2 mins

Laura Zapata visita la tumba de su hermana e insiste: “No tenía por qué pedirle perdón”

Univision Famosos
Laura Zapata dedica emotivo mensaje de despedida a su hijo Claudio: “Me duele no tenerlo"
2 mins

Laura Zapata dedica emotivo mensaje de despedida a su hijo Claudio: “Me duele no tenerlo"

Univision Famosos
Laura Zapata publica foto con Thalía y hace inesperada confesión sobre su relación
2 mins

Laura Zapata publica foto con Thalía y hace inesperada confesión sobre su relación

Univision Famosos
Denisse de Kalafe dice que no hubo “clic” con Laura Zapata, pero advierte: “No está descartada"
2 mins

Denisse de Kalafe dice que no hubo “clic” con Laura Zapata, pero advierte: “No está descartada"

Univision Famosos
Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican
3 mins

Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican

Univision Famosos
Esto es lo que Ernestina Sodi le habría supuestamente escrito a Laura Zapata antes de morir
0:59

Esto es lo que Ernestina Sodi le habría supuestamente escrito a Laura Zapata antes de morir

Univision Famosos
Laura Zapata responde a quien la cuestiona que "estaba festejando la muerte de su hermana" Ernestina
0:59

Laura Zapata responde a quien la cuestiona que "estaba festejando la muerte de su hermana" Ernestina

Univision Famosos

“Fíjate que alguien me dijo que estaba en una mesa un día con la mamá de Lucero y que de ahí salió como el chisme”, replicó la intérprete de 68 años.

La antagonista de telenovelas como ‘María Mercedes’, que puedes ver aquí en ViX, desmintió que el señalamiento sea verdad.

“Ese chisme ha sido una gran falta de respeto para mi madre y para mí. Los únicos seres humanos que han salido de mi cuerpo se llaman Claudio y Patricio”, aseveró ante la cámara.

“Si yo hubiera sido la madre de”, continuó, sin referirse a la esposa de Tommy Mottola por su nombre, “no tendría por qué esconderla”.

Luego de que sus colegas puntualizaran que la historia fue un invento, Zapata se lanzó contra quien la haya iniciado.

“La gente es cabron…, le gusta ensuciar y más que ridículo, es maquiavélico, esa es la palabra”, expresó visiblemente molesta.

En una reflexión posterior, la artista, cuya otra hermana, Ernestina Sodi, se encuentra actualmente hospitalizada tras sufrir un “doble” infarto, indicó que las mentiras sobre ella no la afectan.

“Probablemente antes los comentarios me hacían daño, pero ahora, me hacen ‘lo que el viento a Juárez’: no me mueven ni el copete, aunque él venga y me lo arregle”, sostuvo.

Laura Zapata afirma que no sería “capaz” de negar a un hijo

Hace dos años, cuando Laura Zapata confesó que, según ella, la mamá de Lucero “dijo que Thalía era su hija”, también explicó por qué no tenía lógica desde su perspectiva.

PUBLICIDAD

“¿Negar un hijo? ¿Traslapar a un hijo? Me parece un absurdo y una tontería, yo no sería capaz de hacer una cosa de esas”, declaró en entrevista con la periodista Inés Moreno.

Relacionados:
Laura ZapataThalíaLucero FamososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD