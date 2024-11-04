Laura Zapata señala a mamá de Lucero por “chisme” sobre ella y Thalía: “Es maquiavélico”

Video ¿Tommy Mottola patrocinó las fiestas de ‘Diddy’? Laura Zapata habla sobre esa teoría

Laura Zapata arremetió en contra de Lucero León, mamá de Lucero, al hablar nuevamente de los rumores que afirmaban que Thalía es en realidad su hija y no su hermana.

Ya en marzo de 2022, la veterana actriz acusó directamente a la madre de la intérprete de ‘Electricidad’ de haber iniciado dicha especulación.

Laura Zapata acusa acto “maquiavélico”

Recientemente, durante su participación en el programa ‘Secretos de Villanas’, Laura Zapata fue cuestionada sobre el tema por sus compañeras Gabriela Spanic y Aylín Mujica.

“¿De dónde salió que tú eras la mamá de Thalía?”, le preguntó la venezolana para resolver su duda, recordando que “eso se comentó”.

“Fíjate que alguien me dijo que estaba en una mesa un día con la mamá de Lucero y que de ahí salió como el chisme”, replicó la intérprete de 68 años.

La antagonista de telenovelas como ‘María Mercedes’, que puedes ver aquí en ViX, desmintió que el señalamiento sea verdad.

“Ese chisme ha sido una gran falta de respeto para mi madre y para mí. Los únicos seres humanos que han salido de mi cuerpo se llaman Claudio y Patricio”, aseveró ante la cámara.

“Si yo hubiera sido la madre de”, continuó, sin referirse a la esposa de Tommy Mottola por su nombre, “no tendría por qué esconderla”.

Luego de que sus colegas puntualizaran que la historia fue un invento, Zapata se lanzó contra quien la haya iniciado.

“La gente es cabron…, le gusta ensuciar y más que ridículo, es maquiavélico, esa es la palabra”, expresó visiblemente molesta.

En una reflexión posterior, la artista, cuya otra hermana, Ernestina Sodi, se encuentra actualmente hospitalizada tras sufrir un “doble” infarto, indicó que las mentiras sobre ella no la afectan.

“Probablemente antes los comentarios me hacían daño, pero ahora, me hacen ‘lo que el viento a Juárez’: no me mueven ni el copete, aunque él venga y me lo arregle”, sostuvo.

Laura Zapata afirma que no sería “capaz” de negar a un hijo

Hace dos años, cuando Laura Zapata confesó que, según ella, la mamá de Lucero “dijo que Thalía era su hija”, también explicó por qué no tenía lógica desde su perspectiva.

