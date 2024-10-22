Laura Zapata

Laura Zapata tiene fuerte choque con Cynthia Klitbo en medio de la hospitalización de su hermana

Los dimes y diretes continúan entre la media hermana de Thalía y Cynthia Klitbo a casi un año de su altercado en un reality show. Laura Zapata arremetió contra la actriz luego de que ésta última hiciera pública una carta en la que su hija la defendía.

En medio de la hospitalización de su media hermana Ernestina Sodi, quien habría ingresado "por su propio pie" a una clínica de la Ciudad de México a causa de un infarto el pasado 18 de octubre, Laura Zapata volvió a arremeter en contra de Cynthia Klitbo.

El pasado fin de semana, Laura Zapata realizó fuertes comentarios en contra de Cynthia Klitbo, con quien mantiene una guerra de declaraciones desde su participación en un reality show, en noviembre de 2023.

Durante un encuentro con los medios, la media hermana de Thalía tachó a la actriz de ser una persona problemática y de involucrar a su hija en sus polémicas. Esto luego de que Elisa Fernanda saliera en defensa de su mamá a través de una carta que Klitbo hizo pública, en la que abordó los supuestos problemas con el alcohol que señaló Zapata.

“Pobre, yo creo que tiene muchos problemas personales. Tendría que hacer terapia porque escudarse en su hija y traerla a un basurero que ella es, que ella hace, a su hija, debería estar penado”, comentó en la emisión del show ‘De Primera Mano’ el 21 de octubre.

“Yo no hablo de mis hijos y menos los traigo a mis basureros y menos los traigo a mis trabajos. Mis hijos son unos señores, los respeto, los quiero y no los pongo de pantalla de nada”, recalcó.

Cynthia Klitbo responde a Laura Zapata

Cynthia Klitbo no se quedó callada y respondió a las difamaciones de Laura Zapata, quien además de involucrar a su hija Elisa en los problemas que se desencadenaron entre ellas en un reality, el pasado 19 de octubre señaló en entrevista con Berenice Ortiz que “su mamá la vendía”.

“Pues es que mira, yo creo que todo puede pasar en un reality, pero cuando las cosas se expanden fuera de cuadro, fuera del contexto que tenemos nosotros dentro de nuestro reality, y cuando ya van directos a meterse con las madres o la familia, mi mamá no tiene la culpa que yo me haya dedicado a esto, mi hija no tiene la culpa, y son cosas que son inmencionables para mí”, expresó a ‘Venga la Alegría’ este 22 de octubre.

“Cada quien, yo mi ética no me permitiría meterme directamente con la señora Sodi, porque además quiero mucho a Thalía, y la señora Sodi yo la conocí en persona, y dentro de todo lo villana que pueda llegar a ser, yo respeto a la familia de los demás, y cuando no respetan a la mía, pues pasa lo que acabas de ver”, finalizó molesta.

