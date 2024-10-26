Thalía da detalles sobre la salud de su hermana Ernestina Sodi: tiene "fe" en que verá "milagros"

Video Thalía narra cuando "vio" a Dios en su juventud: dice que le "metió las manos" al pecho

Thalía se pronunció sobre la salud de su hermana Ernestina Sodi, quien se encuentra hospitalizada desde el 18 de octubre tras sufrir dos infartos al miocardio.

La cantante publicó un extenso mensaje en Instagram que acompañó con videos e imágenes profesando su fe en estos complicados momentos familiares.

" ¡Seguimos luchando! El Dios que yo amo, es el Dios de lo imposible que hace todo posible", inició en su mensaje.

Thalía da detalles de su hermana Ernestina Sodi

Aunque no ahondó sobre el parte médico, la intérprete de 'Amor a la Mexicana' señaló que su hermana no ha estado sola.

" Han sido días de milagro tras milagro, uno más bello que el otro. Su familia hemos estado cerca de ella para hacerla sentir bien e inyectarle esa energía de amor y fuerza para que sepa que no está sola, que además de nosotros, tiene ahora a la enorme familia en el hospital que cuidan de ella constantemente con un cariño tan hermoso".

Thalía rompe el silencio sobre la salud de su hermana Ernestina Sodi. Imagen Thalía/Instagram

Thalía agradeció al equipo médico que "ha hecho todo para ayudarla a cada momento".

La cantante dejó entrever que viajó a la Ciudad de México para visitar a su hermana al referirse a los enfermeros en su mensaje.

" Quiero darles sus abrazos otra vez para llenarnos de la energía del amor y de la esperanza, y así lo sentimos, ¿verdad?".

En las imágenes que compartió en Instagram se aprecia la caja de comida de un restaurante de la capital azteca, así como una fotografía en donde se ve por la ventana del avión el que sería el Volcán Popocatépetl.

Thalía también agradeció por el cariño y las oraciones del público.

"Y a todas las personas que se han preocupado por preguntar sobre la salud de mi hermanita Titi gracias, y sobre todo, por mandar tantos buenos deseos y lo más importante sus oraciones, gracias".

También reveló que sus seguidores han sido donadores de sangre.

"A mis amados Thalyfans que calladitos han ido a donar sangre para ayudarla gracias, MDC gracias mis amores por hacer esto por mí y por los míos".

"Yo tengo la confianza absoluta y la fe bien puesta en los milagros que veré realizar a mi amado Padre, sé que todo está en su absoluta voluntad y su plan perfecto. Así que seguimos adelante, en el maravilloso nombre de Jesús", finalizó.

Thalía dejó ver que caminó por un pasillo que parecería de hospital; se aprecia la caja de un restaurante de la Ciudad de México y también el Volcán Popocatépetl. Imagen Thalía/Instagram

¿Qué le pasó a la hermana de Thalía?

Ernestina Sodi, madre de Camila Sodi y hermana de Thalía, fue hospitalizada el 18 de octubre en la Ciudad de México.

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, la historiadora habría sido internada de emergencia por un infarto al miocardio.

Poco después, según fuentes cercanas a la familia, supuestamente se le reventó la aorta, causándole un segundo ataque al corazón, por lo que estaría en terapia intensiva.