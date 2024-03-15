Famosos

Reportan incidente de Cynthia Klitbo con la policía junto a su supuesta nueva pareja: video

La actriz y el director de cine Gibran Bazán fueron detenidos por la policía mientras transitaban en la Ciudad de México.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video "Es un sapo": Cynthia Klitbo estalla contra Laura Zapata y dice que a ella su familia sí la quiere

Cynthia Klitbo se encuentra en medio de la polémica luego de que fue revelado un video que muestra su detención junto al que sería su nueva pareja sentimental.

Detienen a Cynthia Klitbo y a su supuesto nuevo novio

PUBLICIDAD

A través del canal de YouTube, Kadri Paparazzi, fue publicada una grabación que da seguimiento a la noche de la actriz, de 57 años, quien aparece junto al director de cine Gibran Bazán tomada de la mano a las afueras de un restaurante de la Ciudad de México.

Momentos después se observa en el video publicado el pasado 14 de marzo que la supuesta nueva pareja continua su cita en un bar, donde son captados besándose.

Más sobre Famosos

Mamá de Belinda habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro”
2 mins

Mamá de Belinda habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro”

Univision Famosos
Adamari López habla del supuesto romance con Andrés Manuel López Obrador
0:59

Adamari López habla del supuesto romance con Andrés Manuel López Obrador

Univision Famosos
Selena Gómez hace inesperada confesión tras boda: “Me casé y creí que iba a morir al día siguiente”
1 mins

Selena Gómez hace inesperada confesión tras boda: “Me casé y creí que iba a morir al día siguiente”

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, se compromete con novia 12 años menor: ella sí querría hijos
2 mins

Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, se compromete con novia 12 años menor: ella sí querría hijos

Univision Famosos
Actriz Brigitte Bardot es operada por grave enfermedad: este es su estado de salud
1 mins

Actriz Brigitte Bardot es operada por grave enfermedad: este es su estado de salud

Univision Famosos
Príncipe Andrew renuncia a su título real: este es el escándalo detrás de su decisión
2 mins

Príncipe Andrew renuncia a su título real: este es el escándalo detrás de su decisión

Univision Famosos
JLo dice que sus ex no fueron “capaces” de amarla y uno de ellos reacciona: “El problema eres tú”
0:57

JLo dice que sus ex no fueron “capaces” de amarla y uno de ellos reacciona: “El problema eres tú”

Univision Famosos
Detienen a ‘influencer’ mexicana Vanessa Gurrola: la acusan de asesinar a presunto capo
2 mins

Detienen a ‘influencer’ mexicana Vanessa Gurrola: la acusan de asesinar a presunto capo

Univision Famosos
¿Cazzu lanza nuevas indirectas contra Nodal?: “Si quieres dime malvada”
2 mins

¿Cazzu lanza nuevas indirectas contra Nodal?: “Si quieres dime malvada”

Univision Famosos

De acuerdo con el relato del paparazzi, la pareja abandonó el lugar a las cinco de la mañana y fueron escoltados por personal de seguridad del lugar hasta su automóvil.

Es la actriz quien se pone al volante y, reporta el video, apenas unos metros después es detenida por la policía de la Ciudad de México, presuntamente por manejar en estado de ebriedad.

Aseguran que en los pocos metros que recorrió, Cynthia Klitbo se brincó los topes y olvidó encender las luces del vehículo, razón por la que habrían sido detenidos.

En el video se observa como Klitbo mantiene una conversación con los oficiales por algunos minutos hasta que logra que la dejen ir, sin que su acompañante se baje de carro para acompañarla en ningún momento.

Hasta el momento la actriz no ha reaccionado a la publicación del video del que no dieron detalles sobre cuándo fue grabado.

¿Cynthia Klitbo tiene nuevo novio?

En febrero del 2022, Cynthia Klitbo se vio envuelta en una polémica tras anunciar su ruptura con Juan Vidal luego de seis meses de relación. La actriz lo acusó de violento y afirmó que le debía dinero.

A un par de años del escándalo, la actriz parece darle una nueva oportunidad al amor al lado del director de cine Gibran Bazán a quien presumió en un video publicado en Instagram el pasado 12 de marzo en Instagram.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD