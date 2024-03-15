Reportan incidente de Cynthia Klitbo con la policía junto a su supuesta nueva pareja: video

Video "Es un sapo": Cynthia Klitbo estalla contra Laura Zapata y dice que a ella su familia sí la quiere

Cynthia Klitbo se encuentra en medio de la polémica luego de que fue revelado un video que muestra su detención junto al que sería su nueva pareja sentimental.

Detienen a Cynthia Klitbo y a su supuesto nuevo novio

A través del canal de YouTube, Kadri Paparazzi, fue publicada una grabación que da seguimiento a la noche de la actriz, de 57 años, quien aparece junto al director de cine Gibran Bazán tomada de la mano a las afueras de un restaurante de la Ciudad de México.

Momentos después se observa en el video publicado el pasado 14 de marzo que la supuesta nueva pareja continua su cita en un bar, donde son captados besándose.

De acuerdo con el relato del paparazzi, la pareja abandonó el lugar a las cinco de la mañana y fueron escoltados por personal de seguridad del lugar hasta su automóvil.

Es la actriz quien se pone al volante y, reporta el video, apenas unos metros después es detenida por la policía de la Ciudad de México, presuntamente por manejar en estado de ebriedad.

Aseguran que en los pocos metros que recorrió, Cynthia Klitbo se brincó los topes y olvidó encender las luces del vehículo, razón por la que habrían sido detenidos.

En el video se observa como Klitbo mantiene una conversación con los oficiales por algunos minutos hasta que logra que la dejen ir, sin que su acompañante se baje de carro para acompañarla en ningún momento.

Hasta el momento la actriz no ha reaccionado a la publicación del video del que no dieron detalles sobre cuándo fue grabado.

¿Cynthia Klitbo tiene nuevo novio?

En febrero del 2022, Cynthia Klitbo se vio envuelta en una polémica tras anunciar su ruptura con Juan Vidal luego de seis meses de relación. La actriz lo acusó de violento y afirmó que le debía dinero.