Lana del Rey se casó con un 'desconocido' 17 años mayor que ella: así fue su boda

Video Lana del Rey se casó con un 'hombre cocodrilo' que era su fan desde hace 5 años

Más allá de sus éxitos musicales, Lana del Rey es conocida por su sencillez y humildad, y por mantener su vida privada fuera de las cámaras.

Por eso llamó la atención la noticia de su boda con Jeremy Dufrene, guía turístico de cocodrilos con quien llevaba poco tiempo saliendo.

¿Con quién se casó Lana del Rey? Él es Jeremy Dufrene

El ahora esposo de Lana del Rey es un hombre común que lleva una vida tranquila, alejada del mundo del espectáculo.

Su nombre es Jeremy Dufrene y trabaja como capitán de una empresa de barcos turísticos, en un santuario de cocodrilos llamado Aiboat Tours by Arthur en Des Allemands, Louisiana, Estados Unidos.

El esposo Lana del Rey trabaja con cocodrilos Imagen Instagram Aiboat Tours

Los recorridos que realiza se centran en la vida silvestre local y por ello se ha ganado fama de “guía turístico de cocodrilos”. De acuerdo con People, Dufrene es padre de dos hijas y un hijo, y antes de ser guía trabajaba en una planta química y como pescador de camarones.

Jeremy Dufrene tiene 56 años, mientras que Lana del Rey apenas tiene 39. El guía es 17 años mayor que ella, pero la edad no fue un impedimento para sellar su amor frente al altar.

Lana del rey y su esposo, Jeremy Dufrene Imagen Getty Images/ The Grosby Group

¿Cuándo fue la boda de Lana del Rey con Jeremy Dufrene?

El pasado 26 de septiembre de 2024 People informó que Lana del Rey y Jeremy Dufrene se casaron en Des Allemandes, Louisiana, precisamente en el pantano en el que trabaja él como guía.

Se sabe que Lana del Rey lució un vestido blanco con falda amplia y escote, acompañados de una cinta azul en el pelo, el cual recogió en una cola de caballo lateral.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja a través de People, la pareja escogió el pantano donde trabaja Jeremy para casarse porque ahí se conocieron y porque es un lugar especial para ambos:

“Ha sido un romance un tanto vertiginoso, pero los amigos cercanos de Lana esperaban que se casara. Jeremy es diferente de los hombres que Lana conoce en el mundo del espectáculo. Es un gran tipo. Es encantador y carismático al estilo sureño, un verdadero caballero y trata a Lana muy bien. Ella es un alma vieja”.



Además, se presume que Lana del Rey compró su vestido de novia meses antes de hacer oficial su relación con Jeremy Dufrene.

A diferencia de otras celebridades que escogen modelos de diseñador, Lana del Rey habría comprado su ‘outfit’ de novia en una boutique local de Nueva Orleans llamada Vintage Market by Trashy Diva, y habría tenido un costo estimado de 400 dólares.

Boda de Lana del Rey Imagen The Grosby Group

¿Cómo conoció Lana del Rey a su esposo Jeremy Dufrene?

El enlace matrimonial tomó a todos los fans de Lana del Rey por sorpresa, sobre todo tomando en consideración lo reciente de su relación con Jeremy Dufrene.

La pareja tuvo su primer contacto en 2019, cuando Lana del Rey y sus amigos tomaron un tour en Louisiana con la empresa turística de Dufrene.

Sin embargo, de acuerdo con People Lana del Rey y Jeremy Dufrene habrían vuelto a conectar a principios de este año, cuando la cantante regresó a Des Allemands para otro recorrido por el pantano.

Después, en agosto de 2024 fueron vistos juntos en el Festival de Reading y Leeds, y posteriormente aparecieron en un video de TikTok tomados de la mano.