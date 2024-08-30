Famosos

Los extraños noviazgos de Lana del Rey: un policía y un guía turístico de cocodrilos

Lana del Rey parece estar saliendo con un galán inesperado: un guía de turistas de un santuario de cocodrilos. El historial amoroso de la intérprete de 'Summertime Sadness' es igualmente sorprendente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas

La vida privada de Lana del Rey es un misterio hasta para sus más acérrimos fans. Lo poco que se sabe sobre sus parejas es siempre sorprendente, pues Lana ha tenido relaciones breves, intensas y con hombres completamente apartados del mundo de la fama. Estos son algunos de los romances más memorables de la cantante estadounidense.

PUBLICIDAD

La relación de Del Rey con Barrie-James O'Neill

Lana del Rey ha escrito múltiples canciones sobre estar en una relación complicada. Se cree que muchas de estas letras están dirigidas a su ex novio Barrie-James, con quien se dice que incluso estuvo comprometida.

Barrie-James es un cantante de folk que, al momento de su relación con Lana, tenía severos problemas de depresión e insomnio. Continuamente ella cuidaba de él, hasta que no pudo más. En una entrevista, mientras la cantante estaba de gira, confesó que ya no estaba con Barrie-James, pues él tenía muchos asuntos personales que arreglar.

Más sobre Famosos

Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome
2 mins

Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome

Univision Famosos
Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer
2 mins

Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer

Univision Famosos
Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?
2 mins

Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?

Univision Famosos
Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"
2 mins

Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"

Univision Famosos
Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”
2 mins

Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”

Univision Famosos
¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos
1:29

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos

Univision Famosos
Raúl Araiza le habría pedido a su hija que se fuera de su departamento: esta sería la razón
2 mins

Raúl Araiza le habría pedido a su hija que se fuera de su departamento: esta sería la razón

Univision Famosos
Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques
2 mins

Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques

Univision Famosos
Actriz de ‘Amor en Custodia’ revela si le costó trabajo aceptar la transición de género de su hijo
1:00

Actriz de ‘Amor en Custodia’ revela si le costó trabajo aceptar la transición de género de su hijo

Univision Famosos
Isabella Ladera demanda a Beéle tras filtración de video íntimo: esto estaría exigiendo
1 mins

Isabella Ladera demanda a Beéle tras filtración de video íntimo: esto estaría exigiendo

Univision Famosos

Pero Barrie no supo que Lana había terminado con él hasta que leyó la entrevista, pues un primo suyo le habló para contarle que se había publicado.

El novio policía de Lana del Rey

En 2019, Lana del Rey comenzó a salir públicamente con un hombre completamente alejado del medio. Pronto se supo que se trataba de un policía llamado Sean Larkin. Lana y Sean llevaban la vida de una pareja ‘normal’, como Larkin contó:

“Cuando estábamos en Tulsa, que es donde vivo, simplemente salíamos por ahí con mis compañeros policías y con sus esposas”.


Y es que a Lana del Rey le gusta llevar un estilo de vida tranquilo y de bajo perfil. La pareja terminó tras un año de relación y Sean ahora está casado con alguien más. Aunque Del Rey no suele hablar de sus romances, en un concierto cambió la letra de una canción para cantar:

“Él nació en diciembre y se casó cuando todavía estábamos juntos. Se casó cuando estábamos juntos en terapia de pareja, a veces me pregunto qué pensaría su esposa si lo supiera”.

El nuevo novio de Lana del Rey: Jeremy Dufrene, guía turístico de cocodrilos

De nuevo, Lana ha encontrado el amor en un hombre alejado del ojo público. Su nombre es Jeremy Dunfrene y trabaja como guía del santuario de cocodrilos Airboat Tours by Arthur en Luisiana.

PUBLICIDAD

Los rumores de esta relación surgieron a partir de fotografías en las que se les ve tomados de la mano. Se conocieron en 2019 cuando la cantante visitó el santuario junto con sus amigas. Jeremy compartió una fotografía de aquella ocasión y escribió:

"Nunca sé con quién me puedo encontrar en mis giras, pero siempre es un placer @lanadelrey".


La cantante lo siguió en Instagram, pero no fue sino hasta 2024 que se les empezó a ver juntos. Incluso Del Rey subió una fotografía con él y lo llamó “mi chico”.

Relacionados:
FamososRelaciones de ParejaMúsicaRomancesVideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD