Los extraños noviazgos de Lana del Rey: un policía y un guía turístico de cocodrilos

La vida privada de Lana del Rey es un misterio hasta para sus más acérrimos fans. Lo poco que se sabe sobre sus parejas es siempre sorprendente, pues Lana ha tenido relaciones breves, intensas y con hombres completamente apartados del mundo de la fama. Estos son algunos de los romances más memorables de la cantante estadounidense.

La relación de Del Rey con Barrie-James O'Neill

Lana del Rey ha escrito múltiples canciones sobre estar en una relación complicada. Se cree que muchas de estas letras están dirigidas a su ex novio Barrie-James, con quien se dice que incluso estuvo comprometida.

Barrie-James es un cantante de folk que, al momento de su relación con Lana, tenía severos problemas de depresión e insomnio. Continuamente ella cuidaba de él, hasta que no pudo más. En una entrevista, mientras la cantante estaba de gira, confesó que ya no estaba con Barrie-James, pues él tenía muchos asuntos personales que arreglar.

Pero Barrie no supo que Lana había terminado con él hasta que leyó la entrevista, pues un primo suyo le habló para contarle que se había publicado.

El novio policía de Lana del Rey

En 2019, Lana del Rey comenzó a salir públicamente con un hombre completamente alejado del medio. Pronto se supo que se trataba de un policía llamado Sean Larkin. Lana y Sean llevaban la vida de una pareja ‘normal’, como Larkin contó:

“Cuando estábamos en Tulsa, que es donde vivo, simplemente salíamos por ahí con mis compañeros policías y con sus esposas”.



Y es que a Lana del Rey le gusta llevar un estilo de vida tranquilo y de bajo perfil. La pareja terminó tras un año de relación y Sean ahora está casado con alguien más. Aunque Del Rey no suele hablar de sus romances, en un concierto cambió la letra de una canción para cantar:

“Él nació en diciembre y se casó cuando todavía estábamos juntos. Se casó cuando estábamos juntos en terapia de pareja, a veces me pregunto qué pensaría su esposa si lo supiera”.

El nuevo novio de Lana del Rey: Jeremy Dufrene, guía turístico de cocodrilos

De nuevo, Lana ha encontrado el amor en un hombre alejado del ojo público. Su nombre es Jeremy Dunfrene y trabaja como guía del santuario de cocodrilos Airboat Tours by Arthur en Luisiana.

Los rumores de esta relación surgieron a partir de fotografías en las que se les ve tomados de la mano. Se conocieron en 2019 cuando la cantante visitó el santuario junto con sus amigas. Jeremy compartió una fotografía de aquella ocasión y escribió:

"Nunca sé con quién me puedo encontrar en mis giras, pero siempre es un placer @lanadelrey".