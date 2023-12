Regalan a abuelita ‘virgen’ con el rostro de Lana del Rey y su reacción se hizo viral: hasta la besó

Desde hace varios años, imágenes de Lana del Rey y Taylor Swift ejemplificadas como unas santas han sido compartidas por ambos fandoms en sus redes o incluso lo han llevado más lejos al imprimirlas, tal y como hizo un joven que le regaló a su abuelita una de ellas en un cuadro y le hizo creer que era una virgen.

Joven regala a su abuela con un cuadro de Lana del Rey como una ‘virgen’

En noviembre pasado, un fanático de Lana del Rey le obsequió a su abuela una imagen de la cantante, pero en lugar de darle la portada de uno de sus discos o alguna fotografía de una sesión de fotos, optó por una representación donde aparece como una virgen.

“Le regalé a mi abuelita una ‘virgen’ de tepelocongo el chico”, escribió el joven sobre el video que ya cuenta con 5.7 millones de reproducciones.



La abuela, ignorando que se trataba de la intérprete de ‘Summertime Sadness’, ‘Cinnamon Girl’ y ‘Arcadia’ mira el cuadro con mucha ilusión y hasta lo besa, pidiéndo a su nieto que lo acomodé en su habitación.

Como era de esperarse, este video dividió la opinión de los internautas, ya que algunos les dio risa ver el cuadro de Lana del Rey y la reacción de la persona de la tercera edad, mientras que otros pensaron que se trataba de una falta de respeto.

“Santa Lana del Rey”, “Mi madrecita linda Lana del Rey, porque ella siempre me protege”, “¿No sería una falta de respeto?”, “Me da miedo envejecer y que mis sobrinos me hagan estas bromas?”, “A Lana del Rey se le reza”, “Quiero un video donde ella reacciona la escuchar a Lana del Rey” y “Pienso que la abuelita pensó que en verdad era un detalle lindo para ella”, fueron algunos de los textos.

Abuelita que le regalaron cuadro de Lana del Rey como ‘virgen’ reacciona al escuchar su música

Tal y como lo pidieron algunos internautas de TikTok, el usuario @abuelitadelanadelrey compartió el momento que su abuela, dando la espalda a la tele, escucha ‘Summertime Sadness’, uno de los éxitos de la cantante estadounidense, mostrando un semblante serio y sin emitir algún comentario.



En otro video, el joven transmite en la pantalla un video de Vanessa 4K, una influencer que se ha hecho famosa por sus frases, además de que en una ocasión sacó un video donde portaba el disco ‘Utraviolence’ y decía que era la biblia, que iba con él a todos lados

“Es lo que me da suerte, es lo que me llena de alegría, me llena de gozo, mi biblia de Santa Lana del Rey de ‘Ultraviolence’, es lo que me da paz en mi corazón”, dice Vanessa.

Al ver el video, la abuela queda un poco confundida y solo asiente con la cabeza cuando le preguntan si el disco es la Biblia.



Incluso en otro video, el joven le regaló a la señora mayor una veladora con el rostro de Lana del Rey.



