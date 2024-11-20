El exclusivo Lamborghini que Shakira está regalando cuesta miles de dólares: así luce en fotos

Video Shakira pensó que un auto lujoso la ayudaría en difícil momento: ahora lo regala y descubre esto

Shakira acaba de demostrar que sí cumple con las promesas que hace pues, como lo dijo hace unos días, regalará su Lamborghini.

Fue el pasado 12 de noviembre cuando, platicando con Sebastián Yatra mientras se encontraban a bordo del lujoso vehículo, la cantante aseguró que lo obsequiaría.

“Lo voy a regalar a un fan, es algo que he estado pensando”, indicó, según se aprecia en el video que ella subió a Instagram.

“Nadie me cree capaz, ya verán”, escribió la intérprete de ‘Hips don’t lie’ en la descripción de la publicación, que se volvió viral.

Este miércoles 20 de noviembre, la colombiana aseguró que “lo prometido es deuda” y anunció que obsequiará su automóvil, el cual aparece usando en el videoclip de su sencillo ‘Soltera’.

“¡Confirmo! Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame”, apuntó en un ‘post’ de la red social.

¿Cuánto cuesta y cómo es el Lamborghini que Shakira regalará?

De acuerdo con Page Six, se trata de un Lamborghini Urus 2022 en color morado mate, cuya velocidad máxima es de 310 km/h, por lo que lo califica como “la SUV más rápido del mundo”.

Shakira mostró su Lamborghini Urus, el cual regalará próximamente. Imagen Shakira/Instagram

Shakira desveló, al conversar con Sebastián Yatra, que ella misma personalizó el auto, cuyos asientos e interiores están tapizados en color blanco con verde lima.

El interior del Lamborghini de Shakira está tapizado en color blanco y verde lima. Imagen Shakira/Instagram

Según Hola! USA, el coche tendría un valor aproximado de 350.000 dólares, situándose entre los vehículos “más exclusivos y costosos” del planeta.

La cantautora contó hoy, en la plataforma digital, que adquirió el carro cuando se mudó a Florida. Esto ocurrió en abril de 2023, luego de su polémica separación de Gerard Piqué.

“Estaba cerrando una etapa en mi vida y abriendo una nueva, y decidí darme un regalo como un símbolo de este nuevo comienzo”, aseguró.

“Quería limpiar mis lágrimas y ver la vida en un sentido más optimista, así que decidí tener un carro llamativo. Dije: ‘Okey, estoy en Miami, tengamos un carro morado y algo con un motor ruidoso’”, añadió.

Shakira adquirió su Lamborghini tras su separación de Gerard Piqué. Imagen Shakira/Instagram

Sin embargo, ella entendió al poco tiempo que el vehículo “no iba a cambiar nada” y que era el amor de la gente que la rodeaba lo que la “hacía sentir que podía hacer lo que sea y realmente salir adelante”.

“Entonces, estoy lista para dejarlo ir, se lo voy a dar a alguien”, sentenció, “ojalá que sea una persona que me quiera también, que me recuerde”.

Shakira aseguró que está "lista" para "dejar ir" su Lamborghini. Imagen Shakira/Instagram

¿Cómo ganar el Lamborghini de Shakira?

Shakira informó que la dinámica que la gente interesada en concursar para quedarse con su Lamborghini es la siguiente:





Completar aquí el formulario de inscripción para participar. Hacer el baile de la canción ‘Soltera’ y grabarlo. Compartir el video resultante en Instagram Reels y TikTok, usando el mencionado tema e incluyendo el hashtag #ELCARRODESHAKIRA en la descripción.

Los aspirantes deben tener 18 años o más, y la mayoría de edad en el estado donde residen, y ser residentes legales de los Estados Unidos.

El ‘período de inscripción’ comienza este 20 de noviembre y finaliza el 29, a las 11:59 p.m. Posteriormente, la estrella pop y sus amigas seleccionarán a 5 finalistas.

Los contendientes se darán a conocer el 5 de diciembre en el portal oficial, donde el público podrá votar por su favorito, lo que aumentará la posibilidad de convertirse en el vencedor.

El ganador será anunciado en Despierta América el 6 de diciembre. El afortunado, además del auto, recibirá 90,000 dólares “para ayudar a cubrir los impuestos y los costos de llegar a Miami” para recogerlo.