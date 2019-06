La muerte de Edith González como no te la han contado: la reconstrucción de un final tranquilo

Unos acordes de guitarra sonaban junto a la cama de Edith González . Constanza, su hija, su querida ‘Cons’ , cantaba al ritmo de las notas, su voz se entrecruzaba con la de su prima Okume. Las dos jóvenes, que son como hermanas, llenaban así el silencio protocolario que cae sobre los hospitales al ponerse el sol. La actriz descansaba, tranquila, aún respiraba . Aquella madrugada del jueves 13 de junio no se querían separar de ella. Edith les había dado mucho , una lección de vida. Les había abierto los ojos al mundo . En esas horas del largo adiós, las dos chicas le hablaban a su manera a la actriz que se apagaba con apenas 54 años .

Hasta qué punto pensó Edith que no era nada, que fue lidiando con aquello con unas aspirinas . Ella también sufría una obstrucción intestinal y estos síntomas hicieron que decidiera hacerse un chequeo al terminar con sus compromisos profesionales. Así fue que llegó al hospital, con una sonrisa y confiada de que todo estaba bien. Pocos meses antes se había hecho una revisión del cáncer y confirmaron que estaba en remisión . Ya no volvió a salir con vida.

Las pruebas clínicas determinaron que existía un problema con los ganglios y el sistema inmune relacionado con el cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2016. Los órganos estaban bien, no era un nuevo tumor, no había metástasis. Edith comenzó tratamientos con la esperanza de superar esa etapa igual que salió adelante tres años antes. Pero esta vez, el desenlace sería diferente. Su cuerpo se deterioró rápidamente, tanto que el 7 de junio sabía que le quedaba poco y empezó a llamar a sus seres queridos. Su madre, Ofelia, de 87 años, iba a verla al hospital, pero Víctor Manuel, el único hermano de Edith, y el resto de la familia, decidieron que era mejor no exponerla en exceso a un momento de tanta angustia. La mujer estaba devastada.