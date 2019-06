Así fueron los últimos minutos de vida de Edith González: el relato en boca de una de sus mejores amigas

Edith González se dio el tiempo para despedirse de su familia y de sus amigos más allegados, antes de quedarse dormida y que más tarde la desconectaran de las máquinas que la mantenían con vida, así lo relató Katie Barberi, quien fuera amiga de la fallecida actriz desde hace poco más de 15 años.

" Si alguien podía coordinar hasta su propia despedida era esa mujer, tenía una entereza y capacidad de llevar 16 cosas a la vez. Ella retó a la vida siempre en eso, hasta el final", ya que la actriz de ojos azules, quien falleció el pasado 13 de junio por causa del cáncer de ovario que padecía, en su lecho de muerte se tomó la atención de llamar a su amiga que estaba en Los Ángeles, California.

"El hecho de que tuviera un segundo para llamarme, le agradeceré toda la vida. Recibí un mensaje de WhatsApp en el que me decía: 'estoy en el hospital, las cosas no están muy bien, me gustaría hablar', la llamé y no obtuve respuesta, ni por mensaje, así que decidí viajar a la Ciudad de México", relató en entrevista con Univision Famosos.

Katie Barberi acudió a ver a Edith González el martes 11 de junio y el estado de la actriz de ojos azules ya era delicado: "Ya casi no podía hablar, dijo muy poco de hecho, porque le costaba ya mucho trabajo hablar, más bien escuchó y sólo traté de decirle algunas palabras que la divirtieran y la hicieran reír", su amiga la besó en la frente y salió de la habitación con la idea de volverla a ver.





Al día siguiente, el miércoles 12 de junio, Katie estaba en una junta de trabajo con la actriz Vanessa Bauche, quien también era gran amiga de Edith: "Me entró una llamada telefónica de este hombre Lorenzo Lazo, el que, debo decirlo… tiene una entereza y una fuerza de admirarse. Me llamó y me dijo: 'las están escuchando'".

Katie sabía que era el momento de despedirse: "Le dije: 'solo le pido a la vida que pueda llegarte un solo día a los talones, de la mujer, de la actriz, de la esposa, de la madre que eres tú'. Muchas veces en la vida se dice que no se puede tener todo y ella era la muestra de que sí".

En esos momentos donde Edith ya no hablaba estaba con los suyos: "Tuvo la fortuna de estar en sus últimos momentos con su familia, su esposo, su hija, su mami. Es una mujer que se merece todo el amor de los millones de personas que la amamos".





Sin embargo, fue la actriz Leticia Calderón quien en entrevista con el programa El Gordo y la Flaca dejó claro que Edith González no sufrió: "Luchó hasta el último momento. No es que se haya dado por vencida. Simplemente dijo, déjenme cinco minutos con mi familia, se despidió y se quedó dormida. Dijeron que se había quedado dormidita a las 10 de la mañana".

Se sabe que la familia por petición de Edith la desconectó de las máquinas que la mantenían con vida: "No estuve presente para esas decisiones, no puedo decir lo que no sé, pero la conozco y si de unas máquinas dependía… conociéndola como la conozco, esa no es la manera como quería contribuir a este planeta", acató Barberi.

Edith González fue diagnosticada de cáncer en el ovario en 2016, y hace unas semanas surgió el rumor de que esta enfermedad la había atacado nuevamente: "No se puede desmentir algo que no es verdad, yo estoy bien", dijo en entrevista con el programa Ventaneando, y es que a decir de su amiga, nunca se tuvo la certeza si el cáncer estaba nuevamente en su cuerpo.





"La confusión es que no se sabía bien a bien lo que estaba pasando, porque hasta el último momento en el hospital se estuvieron haciendo pruebas y no es posible que ella haya negado algo que no sabía", explicó Katie.

Otro de los temas que preocupa al círculo cercano de la fallecida actriz, es el de su hija Constanza, quien el próximo mes de agosto cumplirá 15 años de edad: "Constanza estará en comunicación conmigo, aunque no quiera, aunque esté bien ocupada como para contestarle a su tía Katie necia", como supone la llama la adolescente.

"Constanza está muy bien, le pregunto a cada rato que si ya comió, la tengo harta. Lo cierto es que Constanza tiene la fuerza, la fortaleza y el espíritu e independencia de su madre, así que yo tengo toda la fe del mundo en que esta niña va a traer a este mundo tanto positivismo como lo trajo su madre", agregó.





En el último encuentro que tuvo Katie con Edith González en el hospital, le hizo una petición muy especial: "Pues parece que soy la encargada de organizar la fiesta de 15 años de Constanza, lo que significa que hay que ponerse las pilas".

Katie Barberi se comprometió a estar al pendiente del bienestar de la única hija de su gran amiga: "Trataré siempre de estar ahí para 'Cons', dándole un consejo, digo la madre no se reemplaza en la mayoría de los casos y siendo una mamá como Edith menos. Pero sé que la independencia y la fortaleza de esta niña es lo que la va a sacar adelante".