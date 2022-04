Kim Kardashian confesó por qué no usaba ropa interior, pero sus fans creen que exagera

A lo largo de su carrera, Kim Kardashian ha impacto con looks reveladores en donde la ropa interior brilla por su ausencia.

Sin embargo, no utilizar bra o panties no sólo era una elección para esos outfits de transparencias o arriesgados ‘cut-outs’, sino que en todo momento la Kardashian evitaba ocupar ropa interior.

¡Sí! A pesar que desde hace un par de años Kim ha logrado un gran éxito con las colecciones de ropa interior de su marca Skims, en realidad, no era fan de ocupar estas prendas. Te explicamos.

Kim Kardashian explicó por qué no usaba ropa interior



En abril de 2022, Kim Kardashian reveló en sus redes sociales que uno de sus panties favoritos, ‘la dipped front thong’, una tanga de cintura alta, fue el que la convenció a finalmente ocupar ropa interior.

“Nunca usé ropa interior hasta que inventamos este estilo”.



Hace unas semanas, durante un tour de su closet que compartió en sus historias de Instagram, Kim explicó por qué evitaba los calzones, tangas o cualquier tipo de ropa interior.

¿La razón? La incomodaban. Sin embargo, su debut en el mundo de la lencería y ropa interior con Skims fue el que hizo cambiar de opinión, a tal grado que ahora es fan de este tipo de prendas íntimas.

“Fui una chica que no ocupó ropa interior durante mucho tiempo, solo porque me molestaban. Durante los últimos años simplemente no usaba ropa interior, y ahora lo hago y estoy obsesionada".

Con estas declaraciones, parece que el giro de su línea Skims fue el que finalmente la convenció de ocupar ropa interior.

Después de todo, la Kardashian ha expresado en múltiples ocasiones su compromiso por crear prendas cómodas y útiles que ella ocuparía en su día a día. Y efectivamente Kim utiliza varias de sus piezas de Skims diariamente.

Más allá del impacto que causó en muchos saber que Kim prefería andar sin ropa interior, varios de sus fans consideraron que estas recientes declaraciones puede que sean un poco exageradas debido a unas declaraciones que dio hace más de cinco años

¿Kim Kardashian exageró sobre no ocupar ropa interior?



En 2015, Kim Kardashian y Cara Delevigne tuvieron una charla para la revista ‘Love’ en donde Kim se sinceró sobre el uso de ropa interior.

En esta conversación, la modelo le preguntó a la Kardashian cuál era su ropa interior favorita y Kim confesó que tenía poco tiempo utilizando este tipo de prendas íntimas.

“Empecé a usar ropa interior hace apenas un mes, y nunca usé ropa interior hasta entonces. Me gusta la ropa interior Hanky Panky”.



No obstante, las prendas íntimas que llevan mucho tiempo en su guardarropa son las piezas de ‘shapewear’, ya que desde antes de crear sus propios modelos con Skims, Kim Kardashian utilizaban Spanx.

De hecho, reveló que el modelo que tiene un espacio en la entrepierna, el cual facilita las idas al baño, la causó varios accidentes.

“Siempre orino todo mi Spanx, es un desastre. ¡No son lo suficientemente abiertos en la entrepierna!”