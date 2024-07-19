¿Kate del Castillo preparaba boda con su novio? Así reaccionó la actriz

Video Kate del Castillo y la vez que desató rumores de embarazo, ¿qué ha dicho de tener hijos?

Kate del Castillo respondió tajante si es verdad que prepara boda con su novio Edgar Bahena, con quien el pasado mes de junio celebró tres años de relación.

La actriz aseguró que entre sus planes no está el llegar al altar con el director de fotografía. Asimismo, reveló que tiene dos importantes razones para no hacerlo.

“¡Ay, no! Qué ridículo a mi edad casarme…”, expresó a 'Sale el Sol' el 18 de julio durante el homenaje sorpresa que le preparó a su papá, don Eric del Castillo, con motivo de su cumpleaños número 90.

“Ya deja a mi edad, después de tantas bodas… no, ya no (quiero casarme)”, aseguró.

Kate del Castillo también habló de la salud de su papá, quien a sus 90 años está mejor que nunca, detallando que, a pesar de la distancia, siempre está pendiente de él.

"Siempre estoy pendiente. Mi papá es el primero que me dice ‘sigue tus sueños y haz lo que tengas que hacer’. No me desentiendo de mi familia para nada y pues bueno, todos tenemos miedo de que nos pase cualquier cosa, yo también estoy sola allá, mi familia está acá. También tengo miedo de que me pase algo y esté lejos de mi familia, pero si vivimos con miedo no podemos seguir adelante”, puntualizó.

Novio de Kate del Castillo revela detalles de su relación

Kate del Castillo asistió al homenaje de Eric del Castillo en compañía de Edgar Bahena, quien reveló detalles de su relación con la protagonista de Volver a Caer (sere que puedes ver en ViX).

“Estábamos filmando juntos ‘La Reina del Sur 3’. Fue una cosa del cliché del director de fotografía con la actriz a través de la cámara”, compartió sobre su historia de amor con la intérprete de 51 años al reportero De la Rosa.

“Primero fue una amistad muy padre, también profesionalmente nos entendimos muy bien… Fue una manera muy natural que empezamos a estar juntos y ya llevamos 3 años y medio”, sentenció el director de fotografía, asegurando que la relación con su suegro “es muy padre”.