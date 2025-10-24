Kate del Castillo aparece con nuevo bebé en brazos y anuncia: “Panchito ya tiene una hermanita”

Video Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Kate del Castillo apareció con nuevo bebé entre sus brazos en medio de la celebración de su cumpleaños 53.

Con motivo de los festejos, la actriz recibió como regalo a Lupita, quien según su novio, el director de fotografía Edgar Bahena, tendría su misma expresión.

PUBLICIDAD

“Es tu regalo de cumpleaños, amor…”, le dijo, mientras ella miraba con sorpresa al bebé.

Así presentó Kate del Castillo a la bebé Lupita. Imagen Kate del Castillo / Instagram



“Tiene tu expresión”, le aseguró a la actriz, a lo que ella replicó: “¿qué pasó?”.

Luego de un pequeño debate sobre cuál sería el nombre del bebé, Edgar Bahena le sugirió a Kate que fuera nombrado Guadalupe y tras confirmar que se trataba de una niña, la actriz comenzó a llamarla Lupita.

“Panchito ya tiene una hermanita que se llama Lupita… bien mexicana va a ser… esta niña va a ser bien mexicana y vas a hacer muy feliz a tus padres porque no vas a dar lata, eres la hija perfecta”, sentenció.

¿Kate del Castillo ya es mamá?

La primera vez que Kate del Castillo se dejó ver con un bebé en brazos fue en junio pasado. Aquella ocasión la actriz aseguró que Panchito era “el resultado” de su amor con Edgar Bahena.

Posteriormente, la actriz compartió que Panchito no era un bebé real sino un muñeco que formaba parte de la producción de la película ‘El viaje de Luciano’.

Kate del Castillo y Panchito. Imagen Kate del Castillo / Instagram



En su publicación de este viernes 24 de octubre, Kate del Castillo también dejó claro que Lupita era un muñeco y que había llegado a su vida como un regalo de cumpleaños.

“Gracias por esta chamaquita Patsy Arte Reborn.