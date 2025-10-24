Kate del Castillo

Kate del Castillo aparece con nuevo bebé en brazos y anuncia: “Panchito ya tiene una hermanita”

La actriz se dejó ver nuevamente con un bebé entre sus brazos. La pequeña, que de inmediato fue nombrada Lupita por Edgar Bahena, es “la hermanita de Panchito”, aseguró Kate.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Kate del Castillo apareció con nuevo bebé entre sus brazos en medio de la celebración de su cumpleaños 53.

Con motivo de los festejos, la actriz recibió como regalo a Lupita, quien según su novio, el director de fotografía Edgar Bahena, tendría su misma expresión.

PUBLICIDAD

“Es tu regalo de cumpleaños, amor…”, le dijo, mientras ella miraba con sorpresa al bebé.

Así presentó Kate del Castillo a la bebé Lupita.
Así presentó Kate del Castillo a la bebé Lupita.
Imagen Kate del Castillo / Instagram

Más sobre Kate del Castillo

Eric del Castillo arremete contra Sean Penn a 10 años de “traicionar” a Kate: “Le daría un derechazo"
1:07

Eric del Castillo arremete contra Sean Penn a 10 años de “traicionar” a Kate: “Le daría un derechazo"

Univision Famosos
Kate del Castillo da detalles de su relación con Edgar Bahena, quien es 10 años menor que ella
2 mins

Kate del Castillo da detalles de su relación con Edgar Bahena, quien es 10 años menor que ella

Univision Famosos
Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada
2 mins

Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada

Univision Famosos
Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos
2 mins

Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?
0:50

Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?

Univision Famosos
Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!
0:56

Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!

Univision Famosos
Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’
0:49

Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’

Univision Famosos
Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición
0:59

Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición

Univision Famosos


“Tiene tu expresión”, le aseguró a la actriz, a lo que ella replicó: “¿qué pasó?”.

Luego de un pequeño debate sobre cuál sería el nombre del bebé, Edgar Bahena le sugirió a Kate que fuera nombrado Guadalupe y tras confirmar que se trataba de una niña, la actriz comenzó a llamarla Lupita.

“Panchito ya tiene una hermanita que se llama Lupita… bien mexicana va a ser… esta niña va a ser bien mexicana y vas a hacer muy feliz a tus padres porque no vas a dar lata, eres la hija perfecta”, sentenció.

¿Kate del Castillo ya es mamá?

La primera vez que Kate del Castillo se dejó ver con un bebé en brazos fue en junio pasado. Aquella ocasión la actriz aseguró que Panchito era “el resultado” de su amor con Edgar Bahena.

Posteriormente, la actriz compartió que Panchito no era un bebé real sino un muñeco que formaba parte de la producción de la película ‘El viaje de Luciano’.

Kate del Castillo y Panchito.
Kate del Castillo y Panchito.
Imagen Kate del Castillo / Instagram


En su publicación de este viernes 24 de octubre, Kate del Castillo también dejó claro que Lupita era un muñeco y que había llegado a su vida como un regalo de cumpleaños.

“Gracias por esta chamaquita Patsy Arte Reborn.

Bienvenida Lupita, regalazo de cumpleaños!”, anotó la intérprete, quien en varias ocasiones ha señalado que tener hijos no es parte de su plan de vida.

Relacionados:
Kate del CastilloFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD