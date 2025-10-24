Kate del Castillo aparece con nuevo bebé en brazos y anuncia: “Panchito ya tiene una hermanita”
La actriz se dejó ver nuevamente con un bebé entre sus brazos. La pequeña, que de inmediato fue nombrada Lupita por Edgar Bahena, es “la hermanita de Panchito”, aseguró Kate.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Kate del Castillo apareció con nuevo bebé entre sus brazos en medio de la celebración de su cumpleaños 53.
Con motivo de los festejos, la actriz recibió como regalo a Lupita, quien según su novio, el director de fotografía Edgar Bahena, tendría su misma expresión.
“Es tu regalo de cumpleaños, amor…”, le dijo, mientras ella miraba con sorpresa al bebé.
“Tiene tu expresión”, le aseguró a la actriz, a lo que ella replicó: “¿qué pasó?”.
Luego de un pequeño debate sobre cuál sería el nombre del bebé, Edgar Bahena le sugirió a Kate que fuera nombrado Guadalupe y tras confirmar que se trataba de una niña, la actriz comenzó a llamarla Lupita.
“Panchito ya tiene una hermanita que se llama Lupita… bien mexicana va a ser… esta niña va a ser bien mexicana y vas a hacer muy feliz a tus padres porque no vas a dar lata, eres la hija perfecta”, sentenció.
¿Kate del Castillo ya es mamá?
La primera vez que Kate del Castillo se dejó ver con un bebé en brazos fue en junio pasado. Aquella ocasión la actriz aseguró que Panchito era “el resultado” de su amor con Edgar Bahena.
Posteriormente, la actriz compartió que Panchito no era un bebé real sino un muñeco que formaba parte de la producción de la película ‘El viaje de Luciano’.
En su publicación de este viernes 24 de octubre, Kate del Castillo también dejó claro que Lupita era un muñeco y que había llegado a su vida como un regalo de cumpleaños.
“Gracias por esta chamaquita Patsy Arte Reborn.
Bienvenida Lupita, regalazo de cumpleaños!”, anotó la intérprete, quien en varias ocasiones ha señalado que tener hijos no es parte de su plan de vida.