Kate del Castillo responde a reclamo de su papá para que se "plante más" tras posar con bebé
Después de posar con su nuevo bebé y de recibir un reclamo de su padre, Kate del Castillo reaccionó así.
Kate del Castillo respondió a los recientes llamados de atención de su padre, el primer actor Eric del Castillo, quien le ha solicitado que incremente la frecuencia de sus visitas familiares y se "plante más" en el hogar.
El actor, quien en diversas ocasiones ha lanzado reclamos a sus hijas —principalmente a Kate del Castillo, debido a que no reside en la Ciudad de México—, había hecho un llamado enfático a Kate y a su hermana Verónica, instándolas a ser más presentes.
En entrevista para Televisa Espectáculos el pasado 30 de octubre, Eric del Castillo expresó su preocupación por el paso del tiempo, diciéndole a Kate: "Hijita, a ver si ya te plantas más, ¿eh? Igualmente tú, Verónica, son puro pisa y corre en la casa nuestra". Además, les pidió que no olviden: "sus padres cada día nos hacemos mayores eh, para que se pongan abusadas con los tiempos".
Ante este emotivo recordatorio, la reportera de Despierta América cuestionó a la actriz, el pasado 1 de noviembre, compartiéndole que su papá "necesita verla más tiempo". Kate del Castillo reconoció la situación con un "Ya sé", pero procedió a defender su estilo de vida y sus esfuerzos por balancear sus compromisos.
Kate del Castillo responde a reclamo de su padre
La estrella de televisión señaló: “Créeme todos tenemos una vida, y finalmente uno decide hacer su vida como quiera y todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos de nuestra vida".
Kate, quien por su trabajo se mantiene lejos de sus padres, justificó su ausencia y el balance que intenta mantener: "Obvio, yo que estoy lejos, pues siempre cada vez que regreso los veo diferentes, los veo no avanzar la edad y todo eso, pero pues bueno, yo también estoy trabajando y haciendo lo que yo puedo”.
La actriz enfatizó que la salud mental y física de sus padres se mantiene estable: "Estoy feliz con mis padres porque mis padres a pesar de la edad que tienen están cuerdos perfectamente dentro de todo, están bien, sus achaques y todo, pero están muy bien".
Eric del Castillo también le reclamó nietos y Kate le contestó
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Don Eric del Castillo hace un reclamo público a su famosa hija. Previamente, el actor le ha solicitado en varias ocasiones que le dé nietos.
“Sí [me gustaría conocer un nieto de mi hija]. Bueno, tengo uno muy querido, Darwin, de Verónica, pero pues Keitita pues ya…”, dijo en entrevista con el reportero Ernesto Buitrón en agosto pasado.
La protagonista de telenovelas como ‘La Mentira’ respondió días después: “Pues ni modo. […] No, pues ahí sí se va a quedar con ganas. Ya se quedó con ganas”, expresó tajante ante las cámaras del canal de YouTube ‘Soy el RogerMx’.