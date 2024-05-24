Kate del Castillo

Kate del Castillo revela cuál es el buen ejemplo que no siguió de sus papás: “La regamos”

La actriz celebró que sus padres, don Eric del Castillo y la señora Kate Trillo cumplieron 55 años de casados. Ella admitió que no ha seguido su ejemplo de tener un matrimonio largo y estable.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Kate del Castillo no contrató a su padre en su productora: don Eric estaba feliz porque tendría trabajo

Kate del Castillo está de ‘manteles largos’ pues sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo, cumplieron 55 años de casados.

Para tan importante ocasión, la actriz viajó a la Ciudad de México, donde festejó en familia el aniversario de sus progenitores.

PUBLICIDAD

A su salida del restaurante al que todos acudieron, ella se sinceró sobre su emoción de compartir significativos momentos con sus seres amados.

“Estoy feliz de estar aquí. Tengo a mis papás sanos, amándose, felices y tienen salud, que es todo lo que importa en la vida”, declaró a ‘Sale el sol’ este 23 de mayo.

Kate del Castillo confiesa que no siguió el ejemplo de sus padres

Más sobre Kate del Castillo

Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada
2 mins

Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada

Univision Famosos
Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos
2 mins

Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?
0:50

Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?

Univision Famosos
Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!
0:56

Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!

Univision Famosos
Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’
0:49

Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’

Univision Famosos
Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición
0:59

Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición

Univision Famosos
Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”
1:04

Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Univision Famosos
Protagonista de ‘Muchachitas’ cambió la fama por la cocina: así luce a sus 50 años
1:15

Protagonista de ‘Muchachitas’ cambió la fama por la cocina: así luce a sus 50 años

Univision Famosos

De manera honesta, la protagonista de la serie Volver a Caer, que puedes ver aquí en ViX, reconoció que no ha logrado replicar la exitosa historia de amor de sus padres.

“Los veo ahorita todavía, imagínate, después de 55 años felices, casados y amándose”, externó Kate del Castillo.

“Pues (son) el ejemplo, nada más que la regamos mi hermana y yo un poquito. No seguimos mucho el ejemplo”, agregó entre risas.

Kate del Castillo aseveró que sus padres son un "ejemplo" por sus 55 años de casados.
Kate del Castillo aseveró que sus padres son un "ejemplo" por sus 55 años de casados.
Imagen Mezcalent y Kate del Castillo/Instagram

La estrella mexicana contrajo nupcias, primero, con Luis García en febrero de 2001. Luego de tres años, en 2004, se divorciaron.

Una década más tarde, ella aseguró que con el exfutbolista sufrió violencia intrafamiliar. “Él me destrozó en todas las maneras posibles”, indicó en el programa ‘Red Table Talk Show’.

Tras conocer a Aaron Díaz en la filmación de la película ‘Amas de casa’, Kate le dio el ‘Sí, acepto’ en agosto de 2009, en Las Vegas, Nevada.

En enlace religioso fue en septiembre de ese mismo año en San Miguel de Allende, Guanajuato, pero su unión solamente duró hasta 2011.

Desde hace más de dos años, la también empresaria sostiene un noviazgo con el director de fotografía Edgar Bahena.

Kate del Castillo no pierde la “esperanza”

Ayer, Kate del Castillo recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje para don Eric y la señora Kate, a forma de felicitación.

PUBLICIDAD

Casi al final del texto, ella aceptó que no ha perdido la fe en que algún día podrá compartir su vida ‘para siempre’ con una persona.

“Gracias por el ejemplo que no seguimos muy bien sus hijas, pero la esperanza nunca muere”, anotó seguido de un emoji de carita carcajeándose.

Relacionados:
Kate del CastilloEric del CastilloPadres de FamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD