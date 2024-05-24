Kate del Castillo revela cuál es el buen ejemplo que no siguió de sus papás: “La regamos”
La actriz celebró que sus padres, don Eric del Castillo y la señora Kate Trillo cumplieron 55 años de casados. Ella admitió que no ha seguido su ejemplo de tener un matrimonio largo y estable.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Kate del Castillo está de ‘manteles largos’ pues sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo, cumplieron 55 años de casados.
Para tan importante ocasión, la actriz viajó a la Ciudad de México, donde festejó en familia el aniversario de sus progenitores.
A su salida del restaurante al que todos acudieron, ella se sinceró sobre su emoción de compartir significativos momentos con sus seres amados.
“Estoy feliz de estar aquí. Tengo a mis papás sanos, amándose, felices y tienen salud, que es todo lo que importa en la vida”, declaró a ‘Sale el sol’ este 23 de mayo.
Kate del Castillo confiesa que no siguió el ejemplo de sus padres
De manera honesta, la protagonista de la serie Volver a Caer, que puedes ver aquí en ViX, reconoció que no ha logrado replicar la exitosa historia de amor de sus padres.
“Los veo ahorita todavía, imagínate, después de 55 años felices, casados y amándose”, externó Kate del Castillo.
“Pues (son) el ejemplo, nada más que la regamos mi hermana y yo un poquito. No seguimos mucho el ejemplo”, agregó entre risas.
La estrella mexicana contrajo nupcias, primero, con Luis García en febrero de 2001. Luego de tres años, en 2004, se divorciaron.
Una década más tarde, ella aseguró que con el exfutbolista sufrió violencia intrafamiliar. “Él me destrozó en todas las maneras posibles”, indicó en el programa ‘Red Table Talk Show’.
Tras conocer a Aaron Díaz en la filmación de la película ‘Amas de casa’, Kate le dio el ‘Sí, acepto’ en agosto de 2009, en Las Vegas, Nevada.
En enlace religioso fue en septiembre de ese mismo año en San Miguel de Allende, Guanajuato, pero su unión solamente duró hasta 2011.
Desde hace más de dos años, la también empresaria sostiene un noviazgo con el director de fotografía Edgar Bahena.
Kate del Castillo no pierde la “esperanza”
Ayer, Kate del Castillo recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje para don Eric y la señora Kate, a forma de felicitación.
Casi al final del texto, ella aceptó que no ha perdido la fe en que algún día podrá compartir su vida ‘para siempre’ con una persona.
“Gracias por el ejemplo que no seguimos muy bien sus hijas, pero la esperanza nunca muere”, anotó seguido de un emoji de carita carcajeándose.