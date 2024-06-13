Con masaje y champaña, Kate del Castillo y su novio celebran tres años juntos: fotos

Video Kate del Castillo es feliz con un hombre 10 años menor: él es Édgar Bahena, su novio

Kate del Castillo y su novio Edgar Bahena celebraron tres años juntos. Este 12 de junio, la actriz y el director de fotografía cumplieron un año más de noviazgo y lo festejaron con románticas dedicatorias en redes.

“Por un maravilloso viaje a tu lado, que sean los primeros 3 años de muchos caminando juntos Kate del Castillo, ¡feliz aniversario!”, escribió Edgar Bahena en Instagram al pie de una compilación de imágenes juntos.

“Awwwww ¡feliz aniversario bombón!”, respondió la protagonista de Volver a Caer (serie que puedes ver en ViX) junto a varios emojis en forma de corazón.

Edgar Bahena le dedicó un mensaje a Kate del Castillo en redes por su aniversario. Imagen Edgar Bahena / Instagram

Así celebraron su tercer aniversario

Además del intercambio de mensajes, Kate del Castillo reveló en sus historias de Instagram que para celebrar su tercer aniversario habían acudido a un Spa de la Ciudad de México, donde ambos, además de recibir un masaje, disfrutaron del tiempo juntos.

“Estoy aquí tomándome un té de ginger con limón y miel que me preparó mi novio, que se encuentra ahí muy relajado”, expuso la hija de Eric del Castillo.

Así celebraron su tercer aniversario de novios. Imagen Kate del Castillo / Instagram



“ Nos dieron un masaje maravilloso, nos trataron increíble”, contó la actriz, quien también reveló que habían disfrutado de una botella de champagne.

“A eso venimos... Feliz aniversario”, señaló en su video.

¿Quién es Édgar Bahena, novio de Kate del Castillo?

Édgar Bahena es director de fotografía de cine y publicidad. Nació en 1983 en Cuernavaca, Morelos y estudió la licenciatura en Artes Visuales con especialidad en Fotografía y Cine en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).