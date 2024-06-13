Kate del Castillo

Con masaje y champaña, Kate del Castillo y su novio celebran tres años juntos: fotos

La actriz compartió vistazos del especial festejo que disfrutó con su novio en la Ciudad de México. Kate del Castillo mantiene una relación con el director de fotografía desde hace tres años.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Kate del Castillo es feliz con un hombre 10 años menor: él es Édgar Bahena, su novio

Kate del Castillo y su novio Edgar Bahena celebraron tres años juntos. Este 12 de junio, la actriz y el director de fotografía cumplieron un año más de noviazgo y lo festejaron con románticas dedicatorias en redes.

“Por un maravilloso viaje a tu lado, que sean los primeros 3 años de muchos caminando juntos Kate del Castillo, ¡feliz aniversario!”, escribió Edgar Bahena en Instagram al pie de una compilación de imágenes juntos.

PUBLICIDAD

“Awwwww ¡feliz aniversario bombón!”, respondió la protagonista de Volver a Caer (serie que puedes ver en ViX) junto a varios emojis en forma de corazón.

Edgar Bahena le dedicó un mensaje a Kate del Castillo en redes por su aniversario.
Edgar Bahena le dedicó un mensaje a Kate del Castillo en redes por su aniversario.
Imagen Edgar Bahena / Instagram

Más sobre Kate del Castillo

Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada
2 mins

Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada

Univision Famosos
Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos
2 mins

Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?
0:50

Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?

Univision Famosos
Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!
0:56

Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!

Univision Famosos
Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’
0:49

Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’

Univision Famosos
Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición
0:59

Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición

Univision Famosos
Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”
1:04

Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Univision Famosos
Protagonista de ‘Muchachitas’ cambió la fama por la cocina: así luce a sus 50 años
1:15

Protagonista de ‘Muchachitas’ cambió la fama por la cocina: así luce a sus 50 años

Univision Famosos

Así celebraron su tercer aniversario

Además del intercambio de mensajes, Kate del Castillo reveló en sus historias de Instagram que para celebrar su tercer aniversario habían acudido a un Spa de la Ciudad de México, donde ambos, además de recibir un masaje, disfrutaron del tiempo juntos.

“Estoy aquí tomándome un té de ginger con limón y miel que me preparó mi novio, que se encuentra ahí muy relajado”, expuso la hija de Eric del Castillo.

Así celebraron su tercer aniversario de novios.
Así celebraron su tercer aniversario de novios.
Imagen Kate del Castillo / Instagram


Nos dieron un masaje maravilloso, nos trataron increíble”, contó la actriz, quien también reveló que habían disfrutado de una botella de champagne.

“A eso venimos... Feliz aniversario”, señaló en su video.

¿Quién es Édgar Bahena, novio de Kate del Castillo?

Édgar Bahena es director de fotografía de cine y publicidad. Nació en 1983 en Cuernavaca, Morelos y estudió la licenciatura en Artes Visuales con especialidad en Fotografía y Cine en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Aunque hasta el momento se conocen muy pocos detalles de su historia de amor, trascendió que el flechazo ocurrió durante las grabaciones de la tercera temporada de 'La reina del Sur', por lo que su romance habría dado inicio en 2021.

Relacionados:
Kate del CastilloRelaciones de ParejaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD