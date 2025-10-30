Eric del Castillo reacciona al saber que su hija Kate tiene una nueva bebé: le lanza reclamo

Video Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Eric del Castillo reaccionó al enterarse de que su hija, Kate del Castillo, tiene una nueva bebé y, sorpresivamente, le lanzó un reclamo.

Fue el reportero del programa Hoy, Diego Barrios, quien le preguntó al primer actor por el reciente video en el que la actriz mostró a Lupita, su segunda muñeca realista y de la que dice ser madre.

“No, no lo he visto”, confesó el protagonista de telenovelas, al que posteriormente le quedó claro que le estaban hablando de una criaturita como “de utilería”.

Eric del Castillo lanza reclamo para Kate

Tras enterarse de que Kate sumó a su familia con su novio, Édgar Bahena, a Lupita, a meses de que hiciera lo mismo con Panchito, Eric del Castillo compartió el reclamo que le hace.

“Yo no sé por qué no tiene hijos. Yo quisiera tener nietos de ella”, dijo tajante la estrella de melodramas como Amanecer, que puedes ver aquí en ViX.

“Sí, pues sí [que mejor le escriba a la cigüeña]”, agregó, ante lo que su esposa, doña Kate Trillo, no estuvo de acuerdo: “Ella tiene 53 años ya como para tener hijos”.

Ella indicó que, a diferencia de don Eric, sí vio el clip en el que Kate enseñó a la bebé realista y compartió lo que pensó.

“Qué susto me llevé, Dios mío. Sí, está lindo el bebé, ¿no? Quién sabe por qué lo hizo, pero qué bueno que es de mentiritas porque a estas alturas, está medio difícil”, concluyó.

Kate del Castillo no piensa tener hijos

A finales de agosto, Kate del Castillo fue determinante al decir que no tiene pensado procrear niños, pese al deseo de su padre de que le dé nietos.

“No, pues ahí sí se va a quedar con ganas”, aseveró con expresión seria ante la cámara del canal de YouTube, ‘Soy el RogerMx’.

En más de una ocasión, y a lo largo de su vida, ella ha dicho que no quiere convertirse en mamá: “Jamás he tenido ganas de encargar hijos”.