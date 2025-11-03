Eric del Castillo

Eric del Castillo reclama a su hija Kate: le pide no olvidar que sus padres "se hacen mayores"

El primer actor lanzó un nuevo reclamo a su hija, Kate del Castillo, y esta vez no fue para que le dé nietos. Este es el mensaje que mandó Eric del Castillo a la actriz.

Univision picture
Video Kate del Castillo aparece con otro bebé en brazos: don Eric le reclama y su madre se "asusta"

Eric del Castillo lanzó un llamado de atención a sus hijas, sobre todo a Kate del Castillo, debido a la poca frecuencia con la que las visita. El actor señaló que Kate, al no residir en la Ciudad de México, no ha pasado suficiente tiempo junto a sus padres.

Don Eric del Castillo fue enfático al dirigir un mensaje a Kate y a su otra hija, Verónica, instándolas a estar más presentes en el hogar familiar.

"Hijita, a ver si ya te plantas más, ¿eh? Igualmente tú, Verónica, son puro pisa y corre en la casa nuestra", reclamó el actor.

Del Castillo pidió que se mantengan "abusadas con los tiempos": "Oigan, no se olviden que sus padres cada día nos hacemos mayores eh, para que se pongan abusadas con los tiempos".

Eric del Castillo reclama a Kate por no darle nietos

Después de que Kate del Castillo mostró imágenes de su nueva bebé realista, de la que dijo ser madre, el actor hizo un reclamo a su hija.

“Yo no sé por qué no tiene hijos. Yo quisiera tener nietos de ella”, afirmó.

Sobre el video en donde Kate del Castillo posa junto a Lupita, la muñeca realista, el primer actor dijo no haberlo visto, pero afirmó: "Sí, pues sí [que mejor le escriba a la cigüeña]”.

La primera vez que Kate del Castillo se dejó ver con un bebé fue en junio pasado. En aquel momento aseguró que Panchito era "el resultado" de su amor con Edgar Bahena. Este bebé formaba part de la producción de la película 'El viaje de Luciano'.

Kate del Castillo ha expresado en más de una ocasión su decisión de no ser madre.

